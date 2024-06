Fociláz! Kivetítők előtt az ország, egy emberként szurkol mindenki Szoboszlaiéknak

Vereséggel kezdte a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokságot, 3-1-re kikapott Svájctól az első csoportmérkőzésén. A találkozót Kölnben játszották, amelynek belvárosa órákkal a mérkőzés előtt megtelt magyar szurkolókkal. Több ezren, egy közös vonulás keretében, rendőri kísérettel vonultak a stadionhoz. Akiknek nem volt jegyük, azok pedig a szurkolói zónában nézték a mérkőzést. Itthon is sok helyen szerveztek közös meccsnézéseket, csak Budapesten hat nagyobbszurkolói zónát alakítottak ki.

Szombaton kora délután magyar szurkolókkal telt meg Köln belvárosa. A drukkerek együtt vonulnak a stadionhoz, közben folyamatosan énekeltek és bíztatták a magyar válogatott játékosait.

„Köln ezekben a percekben magyar város, annyi volt a szurkoló a nekik kijelölt zónában, hogy nem fértek be, úgyhogy mi most itt vagyunk a menet elején” – jelentette a helyszínről B. Németh Péter az M1 tudósítója.

Annyian voltak, hogy menet elejéről a végét nem is lehetett látni. A tömegben ezrek vonultak. Egyes becslések szerint 20 ezer magyar érkezett Kölnbe, annak ellenére, hogy nagyjából mintegy 10 ezernek volt csak jegye. A szurkolók rendőri felvezetést is kaptak, közben végig hangolódtak a meccsre.

Aki nem mezben érkezett, az piros, fehér, zöld kalapot viselt, vagy nemzeti színű sálat, zászlót tett a nyakába.

„Megjöttek a magyarok” – írta a magyar szurkolókról készült videójához Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Wizz Air négy szurkolói járatot indított Kölnbe. A korai kelés ellenére a drukkerek jó hangulatban szálltak fel a gépre, valamennyien magyar sikereket vártak az Eb-n.

Készültek az arcfestések Kaposváron, ahol a Deseda-tó partjára szerveztek közös meccsnézést. Erre az alkalomra külön szurkolói menüt állítottak össze a szervezők. A drukkerek izgatottan várták a kezdést. Gyulán is előkerültek a sálak, zászlók és a parókák is. Itt is több százan gyűltek össze, hogy együtt nézzék a meccset. Nekik különféle játékokkal például gól-totóval is készültek.

A fővárosban 6 nagyobb helyszínen, többek között a Várkert Bazárnál is óriáskívetítő előtt lehet szurkolni.

A kezdés előtti percekben szinte egy szabad hely sem maradt a nézőtéren. Ez a társaság a Felvidékről érkezett Budapestre. Azt mondják, sokat jelentenek nekik a magyar válogatott sikerei. Jó volt hangulat az Akváriumnál is, ahol a legkisebbek is bíztak a jó szereplésben. A Szabadság téren pedig volt, aki már délelőtt kijött azért, hogy lefoglalja a legjobb helyeket.

Szurkolók a németországi labdarúgó Európa-bajnokság A csoportja első fordulójában játszott Magyarország-Svájc csoportmérkőzést nézik az Várkárt Bazár Öntőház udvarán kialakított szurkolói teraszon 2024. június 15-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A kezdés előtti percekben a szurkolók azt mondták, számukra az a legfontosabb, hogy a magyar csapat szívvel játsszon.

A hangulatra a meccs előtt sehol nem volt panasz, a szurkolók mindenhol eleve úgy készültek, hogy bármi is az első mérkőzés eredménye, a következő két csoporttalálkozón is teljes erővel szurkolnak majd.