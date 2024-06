Foci-Eb: megérkezett a magyar sereg Kölnbe, Szoboszlaiék hamarosan pályára lépnek

Nemcsak a helyszínen, Kölnben, hanem országszerte készülnek a szurkolók a magyarok ma délutáni meccsére. Budapesten több helyszínen is lehet majd buzdítani a magyar csapatot, de vidéken is rengeteg szurkolói zónát alakítottak ki. Szijjártó Péter külügyminiszter minden eddiginél nagyobb konzuli jelenlétet rendelt el Kölnben, ahol a meccs előtt a magyar szurkolók vonultak végig a városon.

15 órakor elkezdi Európa-bajnoki szereplését a magyar labdarúgó válogatott, Élő bejelentkezés Kölnből

„Megérkezett a magyar sereg, Köln magyar város lett. Annyi volt a magyar szurkolói zónában, hogy be sem fértek”– jelentette a helyszínről B. Németh Péter az M1 tudósítója.

Már pénteken este magyar szurkolóktól volt hangos Köln belvárosa. Ők már a magyar válogatott első mérkőzésére érkeztek Németországba. Ma reggel aztán tovább folytatták a hangolódást a Svájc elleni délutáni meccsre.

Szólt a Ria, Ria, Hungária

„Köln városát ellepték a magyar szurkolók. Itt mellettem is egy kisebb csoport található, rengeteg helyről érkeztek, Sopronon keresztül, Győrön át, Paksig, sőt az ország keleti feléből, Nyíregyházáról, Debrecenből” – mondta B. Németh Péter, az M1 tudósítója.

A drukkerek meggypiros mezben, piros, fehér, zöld kalapban, sállal és zászlóval a nyakukban érkeztek.

„Nagyon sokan leszünk, támogatjuk a fiúkat. Én reménykedem benne, hogy egy jó eredménnyel tudunk kezdeni. 2–1-et mondanék elsőre” – tippelt egy szurkoló.

„Futballozunk, élvezzük a játékot” – vélekedett egy másik drukker.

Több mint 10 ezer szurkolót várnak Kölnbe a délutáni meccsre. Emiatt minden eddiginél nagyobb lesz a magyar konzuli jelenlét a német városban. Erről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külügyminiszter közölte: összesen 11 konzul teljesít majd szolgálatot, valamint három segélyhívó-vonal is a magyar szurkolók rendelkezésére áll. Bármilyen probléma esetén az alábbi telefonszámok is hívhatók.

30 084 1605-ös, a 30 387 0636-os, valamint 30 120 9151-es telefonszám is hívható.

„Konzul kollégánk lesz a repülőtéren és a vasútállomáson is, hogy az odaérkező magyar szurkolókat fogadni tudja, a belépésben segíteni tudjon. Lesznek magyar konzuljaink a szurkolói zónában, lesz magyar konzul a szurkolói vonulás útvonalán, a stadionon kívül és a stadionon belül is” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A magyar csapatot itthonról is rengetegen buzdítják majd. A fővárosban 6 nagyobb helyszínen, többek között a Várkert Bazárban is óriáskivetítővel készülnek.

15 órakor elkezdi Európa-bajnoki szereplését a magyar labdarúgó válogatott, Élő bejelentkezés a Várkert Bazárból

Országszerte több ezer helyszínen várják a szurkolókat. Gyulán a vár tövében már minden készen áll a vendégek fogadására, az összes asztalt lefoglalták délutánra.

„Reszkessetek Németek!”

Ezt írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök egy fotó mellé, amelyen nemzeti színű sállal a kezében buzdítja a hamarosan a németekkel is játszó magyar válogatottat.

A ma 15 órakor kezdődő Magyarország–Svájc mérkőzést az M4 Sporton, az m4sport.hu-n, a hirado.hu-n, az M1-en, a Kossuth Rádión és a Nemzeti Sportrádióban is élőben követheti.