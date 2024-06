Lehull a lepel: ő közvetíti az Eb nyitómeccsét az M4 Sporton

Június 14-én este végre elhangzik a kezdő sípszó Münchenben, a Németország–Skócia mérkőzéssel 21 órakor megkezdődik az egy hónapon át tartó labdarúgó-Európa-bajnokság. A nyitómérkőzés kommentátora az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon Ujvári Máté lesz.

Nem szokványos módon fiatal tehetség kap lehetőséget, hogy megmutassa magát egy jelentős sporttörténeti estén. Ujvári Máté már a 2018-as világbajnokságon is közvetített mérkőzést, és a Forma–1-ben is rendszeresen hallhatják. Sőt tart egy rekordot is: zsinórban 17 napon át közvetítette a 2018-as téli olimpia freestyle- és snowboardversenyeit. A június 14-én kezdődő kontinensviadalon is a közmédia sportcsatornájának kommentátor csapatát erősíti.

A 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság összecsapásai közül összesen tizenegy mérkőzést hallhatnak közvetítésével a helyszínről, köztük az Eb nyitómérkőzését. „Hét csoportmeccsen és két-két nyolcaddöntőn, illetve negyeddöntőn hallhatnak. Nagy futballnemzetek meccseit is közvetíthetem, hiszen a csoportkör utolsó fordulójából enyém a spanyol–albán és az angol–szlovén összecsapás” – mondta Ujvári Máté, hozzátette, pozitív drukk van benne. „Több mint tíz éve foglalkozom ezzel a szakmával, és soha egyetlen lépcsőfokot sem hagytam ki, mire eddig eljutottam. Nagy a felelősség rajtam, hiszen több százezren nézik majd a mérkőzéseket, de nem szoktam idegeskedni. Maximális alázattal állok a feladatok elé. Megtiszteltetést és komoly rangot jelent, hogy megkaptam a Németország–Skócia nyitómérkőzést.”

A labdarúgás nemcsak szakmája miatt játszik életében fontos szerepet, hanem korábban sportolóként is része volt napjainak. Ujvári Máté a Ferencváros színeiben játszott. „A Fradiban két időszakban játszottam. Ballábasként, szélső középpályás poszton, és míg gyerekként sok gólt lőttem, később már inkább a gólpasszokban voltam jobb. Kaszás Pál, a Ferencváros legendás utánpótlásedzője legalább 200 NB I-es meccset, valamint válogatottságot is jósolt nekem.” Ujvári Máté sportkarrierjének egy edzésen elszenvedett sérülés vetett véget, és végül úgy döntött: a futball helyett a főiskolát választja.

Az M4 Sporton és m4sport.hu oldalon Ujvári Máté, míg a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió hallgatói Cseszregi Balázs és Tóth Béla közvetítésében követhetik a péntek esti nyitómérkőzést.

A június 14-én kezdődő labdarúgó-Európa-bajnokság valamennyi mérkőzését élőben közvetíti a közmédia az ingyenesen fogható, országos lefedettségű televízióban, az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon. Az Európa-bajnokság startjával egy időben kezdi meg működését a Nemzeti Sportrádió. A sokak szerint legminőségibb válogatott futballtorna eseményeit Budapesten illetve vételkörzetében, az FM 105,9 frekvencián, valamint mobil alkalmazáson keresztül, továbbá a Nemzetisport.hu-n is követhetik. Érdemes az M1 aktuális csatornát is követni, hiszen helyszíni stábjuk rendszeresen tudósít a kontinenstornáról. Az M4 Sport elemzőműsorokkal is várja a nézőket, közvetlenül a nap utolsó meccse után a Góóól!-lal és a másnap délelőtt jelentkező Góóól!2-vel. Az eseményekről hírekkel, interjúkkal, percről perce tudósításokkal, fotókkal és videókkal számol be a 121 éves Nemzeti Sport nyomtatott és internetes kiadása, valamint több közösségi felülete.

Nyitómérkőzés: Németország–Skócia, június 14., 21 óra

A magyar válogatott mérkőzései:

Magyarország–Svájc: június 15., 15 óra

Németország–Magyarország: június 19., 18 óra

Skócia–Magyarország: június 23., 21 óra

Euro 2024 – június 14-től július 14-ig

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga