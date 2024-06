Helyszíni stúdióval, saját kamerákkal, exkluzív anyagokkal kiegészítve közvetíti a közmédia az Eb-t

Helyszíni stúdióval, saját kamerákkal, exkluzív anyagokkal kiegészítve közvetíti a közmédia a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságot.

Az MTVA az MTI-nek kedden küldött közleményében azt írta, hazahozza a szurkolóknak a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságot az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió, a Kossuth rádió, az M1 és a Nemzeti Sport. A június 14-én rajtoló kontinenstorna valamennyi mérkőzését élőben lehet követni, a magyar vonatkozású összecsapások esetén – a helyszíni stúdió és a saját kameráknak köszönhetően – az is látható lesz, ami a pályán kívül történik.

A tájékoztatás szerint a közmédia sportcsatornája – kiegészülve a június 14-től hallható Nemzeti Sportrádióval, továbbá a Kossuth rádióval, az M1 aktuális csatornával, a Nemzeti Sporttal és az online felületeikkel – arra törekszik, hogy minél többet, különlegesebbet, kiváló minőségben mutasson meg a nézőknek és a hallgatóknak a labdarúgó-Európa-bajnokságról, majd a párizsi olimpiáról.

Június 14-én rajtol a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság a magyar válogatott részvételével. A futballünnep valamennyi mérkőzését élőben közvetíti a közmédia az ingyenesen fogható, országos lefedettségű televízióban, az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon. Az Európa-bajnokság startjával egyidőben kezdi meg működését a Nemzeti Sportrádió – ismertette a közmédia.

Tudatták azt is, hogy a kontinenstorna eseményeit Budapesten, illetve vételkörzetében, az FM 105,9 frekvencián, valamint mobil alkalmazáson keresztül, továbbá a nemzetisport.hu-n is követhetik. Érdemes az M1 aktuális csatornát is követni, hiszen helyszíni stábjuk rendszeresen tudósít a kontinenstornáról. Az M4 Sport elemzőműsorokkal is várja a nézőket, közvetlenül a nap utolsó meccse után a Góóól!-lal és a másnap délelőtt jelentkező Góóól!2-vel. Az eseményekről hírekkel, interjúkkal, percről perce tudósításokkal, fotókkal és videókkal számol be a 121 éves Nemzeti Sport nyomtatott és internetes kiadása, valamint több közösségi felülete.

Közölték, összeállt a szakmai stáb is, a közmédia népszerű kommentátorai és műsorvezetői várják napról napra a nézőket, hallgatókat. A magyar vonatkozású mérkőzések műsorvezetője Petrovics-Mérei Andrea lesz, rajta kívül Berkesi Judit, Székely Dávid és Mohay Bence várja a nézőket. Az Eb valamennyi összecsapását a helyszínről kommentálja Hajdú B. István, Ujvári Máté, Varga Ákos, Varga Péter és Tóth Attila. A riporterek Molnár Mátyás és Péter Ágoston lesznek. A Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth rádióban Tóth Bélát és Cseszregi Balázst és a Nemzeti Sport munkatársait is hallhatják a helyszínről. A Nemzeti Sport helyszíni stábjának tagjaként Bodnár Zalán, Borsos László, Gyenge Balázs, Pór Károly, Szöllősi György (újságírók) Nagy-Pál Tamás (videóriporter), Koncz Márton és Szabó Miklós (fotóriporterek) tudósítja a szurkolókat az Európa-bajnokságról.

A magyar vonatkozású mérkőzéseknél a közmédia több mint 50 kollégája biztosítja a helyszínen, hogy a szurkolók mindenről értesülhessenek, ami a pályán és azon túl történik. Az elsőtől az utolsó percig a helyszíneken készül az adás, saját stúdióval és olyan kamerákkal, amiket a közmédia kollégái irányítanak, így láthatják a nézőket, azokat a játékosokat, akikről éppen szó van, és a mérkőzések végén is több kamera mutatja majd, amint a magyar válogatott tagjai a szurkolókkal közösen éneklik a Himnuszt – közölte az MTVA.

Kitértek arra is, hogy ezen kívül a stáb egyik része folyamatosan a válogatottat kíséri, betekintve az edzőtáborba, megmutatva a felkészülést, a másik részének köszönhetően pedig láthatják a soron következő összecsapás helyszínét, átélhetik a hangulatot.

A magyar válogatott június 15-én kezdi meg 2024-es Eb-menetelését: az első mérkőzés előtti sajtótájékoztatót élőben követhetik, majd minden meccsnap előtt a találkozó helyszínéről láthatják a következő összecsapás felvezetőjét – olvasható a közleményben.

A magyar válogatott mérkőzései: Magyarország – Svájc: június 15., 15 óra; Németország – Magyarország: június 19., 18 óra; Skócia – Magyarország: június 23., 21 óra.