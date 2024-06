Olimpiai kvóvát szerzett hegyikerékpárban Magyarország

Hivatalossá vált, hogy Vas Kata Blanka hegyikerékpáros kvótát szerzett a párizsi olimpiára Magyarországnak azzal, hogy tavaly ötödik lett az U23-asok között a glasgow-i összkerékpáros világbajnokságon – erősítette meg Vízer Barnabás, a magyar szövetség sportigazgatója.

„Hegyikerékpárban is lezárult a kvalifikációs időszak, a nemzetközi szövetség pedig hivatalosan is visszaigazolta Magyarország női kvótáját a szakágban, amelyben így Párizsban is lesz magyar induló” – fogalmazott a sportigazgató, hozzátéve: ez a világbajnoki eredménynek köszönhető.

Innen ugyanis a felnőtteknél és az U23-asok között is az első két olyan nemzet jutott kvalifikációhoz, amely a május végén zárult kvótaszerző időszakban nem volt a rangsor első 19 nemzete között.

Az élen Svájc végzett, Kanada is kvótaszerző pozícióban zárt, így hárman kiestek – a tokiói ötkarikás játékokon meglepetésre a negyedik helyen végző – Vas elől, a glasgow-i ötödik helye így párizsi repülőjegyet ér. A kvóta a nemzetnek szól.

Kapcsolódó tartalom Olimpiai kvótás a sportlövő Mészáros Eszter Mészáros Eszter légpuskában a világranglistáról ötkarikás kvótához jutott.

„A női induló kiválasztása még folyamatban van, az utolsó válogatóra a hétvégén, az olaszországi Val di Soléban kerül sor” – fűzte hozzá Vízer Barnabás, aki rámutatott: az országúti férfi és női kvóta után ezzel a harmadik biztos kerékpáros indulási jogot szerezte meg Magyarország.

Még egyre van lehetőség: jövő hét második felében a városi sportágak olimpiai selejtezőjében a budapesti Ludovika Campuson BMX freestyle parkban Kempf Zoltán harcolhatja ki a párizsi részvételt.

Kiemelt kép: Vas Kata Blanka (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)