Szoboszlaiék Debrecenben tartják az Eb-főpróbát – kövesse nálunk a magyar-izraeli mérkőzést

Szombaton hazai pályán, ezúttal viszont a debreceni Nagyerdei Stadionban mérkőzik a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi csapata Izrael ellen játssza utolsó mérkőzését az Európa-bajnokság előtt, a cél tehát nem más, mint az utolsó simításokat elvégezni, és nagy önbizalmat szerezni a németországi kontinensviadal előtt. Kövesse élőben a mérkőzést a hirado.hu-n.

A sípszó előtt

A mérkőzés játékvezetője a portugál Cláudio Pereira lesz.

Megvannak a kezdőcsapatok

Magyarország: Gulácsi – Szalai, Orbán, Lang – Kerkez, Styles, Nagy Á., Bolla – Szoboszlai, Sallai, Varga B.

Izrael: Glazer – Gropper, Arad, Shlomo, Hofmayster, Dasa – Kinda, Lavi, Shamir – Baribo, Biton

Lang Ádám kirobbanthatatlan

Az Izrael elleni lesz zsinórban a 30. válogatott meccse a rutinos védőnek.

Kilenc év után Debrecenben

A magyar válogatott legutóbb 2015 júniusában játszott a Nagyerdei Stadionban, Dárdai Pál irányításával 4–0-ás győzelmet aratott a nemzeti csapat Litvánia felett.

Csak magyar zászló a stadionban

Az MLSZ közzétette a legfontosabb szurkolói információkat.

Az ellenfél szinte hazajár

Az izraeli fegyveres konfliktusok miatt a vendégek már négy hazai mérkőzésüket is Magyarországon játszották. Ellenfelünk Eb-álmai is Magyarországon, azon belül is a negyedik kerületben ért véget, ugyanis a Szusza Ferenc stadionban szenvedtek súlyos, 4–1-es vereséget Izland ellen.

Változások a kezdőben

Marco Rossinak Nego Loic és Dárdai Márton apró sérülése okozhat fejfájást, azonban így eldőlt, Szalai Attila megkapja a lehetőséget a bizonyításra Izrael ellen. A magyar válogatott szövetségi kapitánya továbbá elmondta, Gulácsi Péter véd a debreceni mérkőzésen is, így könnyen lehet, hogy eldőlt a kapuskérdés, és az RB Leipzig sztárja lesz az Eb-n a magyar kapuban Dibusz Dénes helyett.

Marco Rossi: Gulácsi Péter és Szalai Attila is ott lesz a kezdőben az Izrael elleni mérkőzésen

Új sorozat indulhat

A magyar labdarúgó-válogatott vereséggel kezdte a júniust, amely hónapban még legalább négy meccse lesz a csapatnak. Az írek ellen 2–1-re elvesztett találkozó egy 617 napos korszakot zárt le, hiszen ennyi nap telt el a keddi, és az olaszok elleni Nemzetek-Ligája vereség között. A két vereség között azonban 14 veretlen mérkőzést, és egy egyenes ági Eb-kijutást ünnepelhettek a magyar szurkolók.

Mint ismert a labdarúgó Eb június 14-én kezdődik, Szoboszlaiék másnap Svájc ellen lépnek először pályára, majd június 19-én Németország lesz az ellenfél. A csoportkört június 23-án, Skócia ellen zárjuk, feltehetően akkor dől majd el a továbbjutás is.