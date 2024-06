Álomjáték és varázslat után jöhet az Eb! Sallai és Varga góljaival nyertek Szoboszlaiék Debrecenben

A jövő pénteken kezdődő Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott 3-0-ra legyőzte szombaton az izraeli csapatot a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezett barátságos mérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az első perctől kezdve magához ragadta a kezdeményezést, így Sallai góljával és gólpasszával, valamint Varga Barnabás duplájával 22 perc alatt háromszor talált a rivális kapujába. A folytatásban nagy izgalmat okozott, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik a combját fájlalva cserét kért, az orvosi stáb pedig ápolta a Liverpool légiósát. A hajrában adódtak még lehetőségek a magyarok előtt, de az eredmény már nem változott.

A magyar válogatott jövő szombaton kezdi meg szereplését a németországi Eb-n, amikor Kölnben az A csoport első fordulós meccsén a svájciakkal találkozik.

A Puskás Arénánál jóval kisebb, „cserébe” viszont családiasabb hangulatú Nagyerdei Stadion a kezdősípszóra gyakorlatilag megtelt. A magyarok kezdő tizenegyének bevonulását hatalmas üdvrivalgás kísérte, a B közép pedig piros-fehér-zöld zászlókat lobogtatott, ami remek hangulatot kölcsönzött a helyszínnek.

A kora esti időpont ellenére 30 Celsius-fok körüli hőség fogadta a játékosokat a pályán, de az már a középkezdésnél látszott, hogy Rossi tanítványai elsősorban a támadásokkal akarnak foglalkozni ezen a mérkőzésen. Alig hat percet kellett várni az első hazai lehetőségre, Szoboszlai remek egyéni megmozdulás után elhúzott a jobb oldalon, centerezését pedig látványos mozdulattal vágta a keresztlécre Varga Barnabás. Ezt megelőzően az izraeliek is veszélyeztettek egy alkalommal, de a védelemnek kisebb bizonytalankodás után sikerült felszabadítania.

Negyedóra sem telt el és megszerezte a vezetést a magyar válogatott,

amely igyekezett óvni a labdát, ugyanakkor Sallai és Szoboszlai is kifejezetten szabadon futballozhatott, ez pedig többször is megzavarta az ellenfelet. Kisvártatva már két gól volt a hazai előny, sőt, a harmadik magyar találatra is csupán néhány percet kellett várniuk a drukkereknek: Varga Barnabás három perc alatt duplázott és megnyugtatóvá tette a vezetést.

Sallai Roland (j) ünnepel, miután gólt szerzett az Magyarország – Izrael felkészülési labdarúgó mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. június 8-án. (Fotó: MTI/Derencsényi István)

A közönség a 27. percben Marco Rossit kezdte el éltetni, melyet a szövetségi kapitány a technikai zónán belülről néhány intéssel és a szurkolók megtapsolásával köszönt meg.

Fordulás után a cserékkel felfrissített magyarok továbbra is kreatívan játszottak, a csapatkapitány Szoboszlai viszont a combját fájlalva cserét kért az 56. percben, az orvosi stáb pedig – még a pályán – ápolta is a Liverpool légiósát.

A cserék pályára lépésével megváltozott a meccs képe, Izrael felbátorodott és többször veszélyeztetett, gólt azonban nem kapott a hazai együttes. A hajrában ismét a magyar válogatott játszott fölényben, Nagy Zsolt a kapufát is eltalálta egyszer, de az eredmény a lefújásig már nem változott.

A magyar válogatott jövő szombaton kezdi meg szereplését a németországi Eb-n, amikor Kölnben az A csoport első fordulós meccsén a svájciakkal találkozik. A második csoportmeccset június 19-én a házigazda németekkel játssza Marco Rossi csapata, majd a csoportküzdelmek utolsó felvonása Skócia ellen lesz június 23-án.

Barátságos mérkőzés:

Magyarország-Izrael 3-0 (3-0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 900 néző, v.: Cláudio Filipe Ruivo Pereira (portugál)

gólszerzők: Sallai (11.), Varga B. (19., 22.)

sárga lap: Sallai (32.), Kleinheisler (59.), Ádám (92.), illetve Gordana (52.)

Magyarország: Gulácsi – Lang (Fiola, a szünetben), Orbán, Szalai A. – Bolla, Nagy Á., Styles (Kleinheisler, 41.), Kerkez (Nagy Zs., 78.) – Sallai (Gazdag, a szünetben), Szoboszlai (Csoboth, 57.) – Varga B. (Ádám, 57.)

Izrael: Glazer – Dasa, Hofmeister (Safuri, 30.), Shlomo, Arad (Nachmias, 30.), Gropper – Shamir (Gordana, 30.), Lavi, Kinda (Peretz, a szünetben) – Biton (Altman, 91.), Baribo (Melamed, 69.)