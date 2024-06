F1 2026: kisebb és könnyebb autók jönnek, végre nő a pilóta szerepe

Az FIA csütörtökön jelentette be a kasztnit érintő legfontosabb változásokat, az ugyanis már korábban ismert volt, hogy két év múlva a motorszabályok is jelentősen átalakulnak. 2026-tól a versenyautók a jelenleginél 30 kilogrammal könnyebbek, 20 centiméterrel rövidebbek és 10 centivel keskenyebbek lesznek.

Az erőforrások esetében változik a teljesítmény és annak leadási módja, és bár az elektromotor kapacitása csaknem háromszorosára nő, a légellenállás-csökkentő rendszer (DRS) mellé így is érkeznek további előzéssegítő eszközök: a motorokból például bizonyos, előre meghatározott helyzetekben extra teljesítményt lehet majd menet közben „előhívni”.

-30kg, -10cm width, -20cm wheel base, the 2026 Formula 1 car will be lighter, smaller and more nimble than its predecessor! 🏎️

Go more in depth into the 2026 FIA Formula 1 Technical Regulation on FIA YouTube channel ➡️ https://t.co/v8lwl0CRwN#FIA @F1 pic.twitter.com/QsoVappCAp

