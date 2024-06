Csipes nyert K-1-ben, Kozák hatodik lett a kajak-kenu válogatón

Nagy fölénnyel Csipes Tamara nyerte a női kajak egyesek csütörtöki 500 méteres versenyét a kajak-kenusok idei második válogatóversenyén, Szegeden, ezzel bekerült a jövő heti, ugyanitt sorra kerülő Európa-bajnokságon induló keretbe és az olimpiai csapatba is. Az idén visszatért Kozák Danuta hatodik lett a döntőben.

A válogató második, csütörtöki napján két női olimpiai számban rendeztek versenyeket.

A kajak egyeseknél – ebben a szakágban egyébként a mostani az egyetlen válogató – három előfutam alapján alakult ki a döntő kilences mezőnye. Az elsőben a kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamara nyert a hatszoros ötkarikás aranyérmes Kozák Danuta előtt, a másodikban Gazsó Alida Dóra, a harmadikban pedig Fojt Sára bizonyult a leggyorsabbnak, összesítésben a legjobb idő Gazsóé volt. Az utolsó futam meglepetését jelentette, hogy a négyessel Tokióban bajnok Hadvina Dóra ötödikként célba érve nem tudta beverekedni magát a legjobbak közé.

A finálé Csipes fölényét hozta, aki gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott. Mögötte honvédos klubtársa, Gazsó Alida Dóra, majd Fojt Sára, Lucz Anna és Pupp Noémi ért célba, majd hatodikként jött Kozák, aki két és fél év kihagyás után idén tért vissza. A rajtlista alapján a Ferencváros klasszisa csak ebben a számban nevezett a válogatóra.

Csipes az eredményhirdetés után – amelyen edző-édesapja, Csipes Ferenc is felállt az első három helyezett mellé a dobogóra, miután az érmesek egytől egyig az ő csoportjában készülnek – nem nyilatkozott, Gazsó azonban az újságírók rendelkezésére állt.

„Tamival csapattársak is vagyunk, ezért nem meglepő, ha ötszázon egymás mellett megyünk, nagyon sok edzésen volt ugyanez a helyzet. Úgyhogy tudtuk, mire számítsunk a másiktól. Nem másokkal harcoltunk, hanem egymással” – mondta az MTI-nek.

Az 500 méter párost és négyest pénteken rendezik Szegeden, Gazsó ezzel kapcsolatban azt mondta, „az majd holnap derül ki, hogy hogyan megyünk” – az aktuális rajtlista alapján Csipes Gazsóval párosozik, négyesben pedig Fojttal és Pupp-pal kiegészülve szállnak vízre. A kajakos kijelentette: ezzel a második hellyel ő is bekerült az olimpiai csapatba és indulni fog egyesben Párizsban, ahol akár három számot is vállalna.

C-1 200 méteren Takács Kincső nyerte a májusi, szolnoki válogatót, majd a szegedi pótkvalifikációs versenyen kvótát is szerzett ebben a számban Magyarországnak. Akkor azt mondta, ez remek motiváció a folytatásra, s a fináléban bizonyította, hogy most is remek formában van. Sokáig vezetett és a célhoz is elsőként közeledett, de az utolsó métereken, a hajóját jobban berúgva Kiss Ágnes végül megelőzte. Utóbbi kenus pénteken érdekelt lesz a C-2 500 méter szétlövésében is, egyelőre kérdéses, hogy egyesben lesz-e ilyen különverseny.

„Nagyon örülök, hogy sikerült nyernem, de továbbra is a páros van nálam fókuszban. Ez a mai pálya megerősítés a holnapi páros szétlövésre” – értékelt a szegedi Kiss.

Az Eb- és olimpiai válogató péntekig tart a Maty-éri pályán. Közben eldőlt, hogy férfi K-2 500 és női C-2 500 méteren nem szombaton, hanem már pénteken megrendezik a szétlövést a Kurucz Levente, Opavszky Márk és a Nádas Bence, Tótka Sándor, illetve a Bragato Giada, Benkucs Kíra és a Kiss, Nagy Bianka duó között.

Magyarország 16 kvótával gazdálkodhat a párizsi olimpiára, hat férfi és négy női kajakossal, valamint három-három férfi és női kenussal. Az ötkarikás csapatot a tervek szerint július 2-án hirdetik ki.

Eredmények:

női K-1 500 m:

1. Csipes Tamara (Budapesti Honvéd SE) 1:45.536 p

2. Gazsó Alida Dóra (Budapesti Honvéd SE) 1:47.132

3. Fojt Sára (Kovács Katalin Akadémia) 1:48.130

női C-1 200 m:

1. Kiss Ágnes (MVM Szegedi VSE) 45.765 mp

2. Takács Kincső (Graboplast Győri VSE) 45.827

3. Balla Virág (Ferencváros) 45.883

A további döntős program:

péntek:

férfi C-1 1000 m 11.40

férfi K-1 1000 m 12.00

női K-2 500 m 13.20

női K-4 500 m 17.00

szétlövések:

férfi K-2 500 m 11.20

női C-2 500 m 12.20

A kiemelt képen: Csipes Tamara. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)