Lang, Nagy és Botka szerint is tanulni kell a hibákból

A magyar labdarúgó-válogatott védői, Lang Ádám és Botka Endre, valamint a középpályás Nagy Ádám szerint is az a legfontosabb, hogy a csapat tagjai tanuljanak az írek vendégeként 2-1-re elveszített keddi felkészülési mérkőzésen elkövetett hibákból.

Nagy a meccs után az M4 Sportnak elmondta, a találkozó tempója megfelelő volt, és alapvetően segítséget nyújtott ez az összecsapás az Európa-bajnoki csoportellenfél Skócia elleni felkészülésben.

„Passzív labdatartást végeztünk, ez nem volt jó, ezen javítani kell, illetve azokat a technikai, taktikai hibákat is ki kell küszöbölnünk, amelyeket ezen a meccsen elkövettünk. Voltak gondok az átmenetben is, ebből szintén tanulnunk kell” – összegezett az olasz másodosztályú Pisa légiósa, aki ugyanakkor kiemelte, a mérkőzés előtt megbeszélték csapattársaival, hogy inkább most kísérletezzenek a kockázatosabb passzokkal, amelyeknél megfontoltabbakra lesz szükség az Eb-n.

„A végén felelőtlenek voltunk, az utolsó percekben talán biztosabbra kell menni védekezésben, de inkább most jöjjön ez a pofon, mint éles helyzetben, tétmérkőzésen”

– jelentette ki Nagy Ádám.

Botka Endre úgy vélte, „összességében jó meccset” játszottak, a második félidőben pedig szinte csak nekik volt helyzetük, így különösen bosszantó a 92. percben bekapott gól.

„Amit elterveztünk, az alapjaiban működött, a hibákat pedig van még időnk kijavítani, ezért úgy gondolom, jobb, hogy most történt ez, mint ha máskor történt volna. Kettőzött erővel tudunk így készülni, mert most kaptunk egy képet, hogy mire kell jobban figyelnünk és miben kell javulnunk” – mondta a magyar bajnok Ferencváros védője.

A válogatott gólját szerző Lang szerint alapvetően „jól működtek a dolgok” annak ellenére, hogy becsúszott egy-két technikai hiba. Hozzátette, az elveszített labdákra azonnal visszatámadtak, és nem érezte úgy, hogy az írek nagy veszélyt jelentettek volna a kapura.

„Az első félidőben egyszer jöttek el, beadás és gól lett belőle, a végén pedig a mi szögletünk után védekezésben nem voltunk szervezettek és fegyelmezetlenül zártunk. Ebből mindenképpen tanulni kell” – fogalmazott a ciprusi Omonia hátvédje, aki ugyanakkor hangsúlyozta: „nincs ok a drámára és senkinek nem kell a kardjába dőlni”.

„Mi talán veszélyesebbek voltunk az egész mérkőzés alatt, de ez egy felkészülési meccs, ami éppen azt a célt szolgálja, hogy a hibákat ki tudjuk javítani az Európa-bajnokság kezdetéig. A két kapott gólt megelőző szituációból tanulni kell, le kell vonni a következtetést és javítani azon, amin szükséges” – összegzett Lang.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai szombaton Debrecenben az izraeliek ellen játsszák utolsó felkészülési találkozójukat, majd jövő héten vasárnap a svájciak ellen kezdik szereplésüket az Eb-n, Kölnben. Június 19-én aztán a házigazda német válogatottal csapnak össze Stuttgartban, majd ugyanitt, június 23-án zárják a csoportkört a skótok ellen.

Kiemelt kép: Dibusz Dénes kapus (j2) gólt kap az Írország – Magyarország barátságos labdarúgó mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2024. június 4-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)