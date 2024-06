„Egy álom vált valóra” – Kylian Mbappé a Real Madridban folytatja

A világbajnok Kylian Mbappé a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.

A 25 éves francia játékos Madridba szerződését a teljes nemzetközi sportsajtó hónapok óta tényként kezelte, újdonsült együttese azonban csak hétfőn, két nappal a klubtörténet 15. BL-diadala után jelentette be érkezését.

A spanyol bajnok Real ötéves szerződést kötött az ingyen megszerzett támadóval, aki május 10-én közösségi oldalán jelentette be, hogy távozik a Paris Saint-Germaintől. Mbappéval így tovább erősödik a Real Madrid már eddig is félelmetes támadószekciója, amelyből Jude Bellinghamet és Vinícius Jr-t is az Aranylabda-várományosok közé sorolja a sajtó.

„Egy álom vált valóra, boldog és büszke vagyok, hogy álmaim klubjához csatlakozhatok”

– írta az X közösségi oldalon Mbappé. „Senki sem értheti, mennyire izgatott vagyok most. Alig várom, hogy találkozzunk, madridisták, és köszönöm a hihetetlen támogatásotokat” – tette hozzá.

A 2022-es világbajnokság gólkirályának lejárt a szerződése a PSG-nél, amelyhez 2017-ben szerződött az AS Monacótól, és amelyben gólrekorder lett, továbbá hatszor nyert bajnoki címet, négyszer pedig Francia Kupát, de a Bajnokok Ligájában nem tudott a csúcsra érni.

Ehhez legközelebb 2020-ban volt, amikor a döntőben alulmaradt a Bayern Münchennel szemben.

A francia válogatottal 2018-ban világbajnok, négy évvel később vb-ezüstérmes Mbappéért a PSG 180 millió eurót fizetett hét éve a Monacónak. A nemzeti együttesben 77 találkozón 46 találat a mérlege, s ő a franciák csapatkapitánya.

Kiemelt kép: Kylian Mbappé (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)