A Real edzője és a búcsúzó német legenda szerint is megérdemelten hódították el a BL-trófeát

A Real Madrid nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája 2023/24-es kiírását, amelynek szombati döntőjében 2-0-ra legyőzte a Borussia Dortmundot a londoni Wembley Stadionban. Carlo Ancelotti és Toni Kroos is elismerte, hogy az első félidőben szenvedett a Real Madrid a Borussia Dortmund elleni BL-döntőben, de szerintük megérdemelten hódították el a trófeát.

„Egy álom vált valóra. Nehéz volt az eleje, a második félidő már sokkal jobb volt. A Dortmund nagyon jól játszott, nehéz mérkőzés volt, de a második félidőben jobban teljesítettünk és összességében megérdemelten nyertünk. A szünetben azt mondtam a játékosaimnak, hogy kerüljék el a labdavesztéseket, hiszen az első félidőben többször is elvesztettük a labdát” – mondta az ötszörös BL-győztes olasz tréner, aki dalra is fakadt interjú közben.

Ancelotti dalra fakadt: interjú közben énekelt a Real-szurkolókkal

Ancelotti a jövőjét firtató kérdésre azt válaszolta, hogy még mindig érez szenvedélyt az edzői munka és a futball iránt, és mivel a Real Madridot is nagyon szereti, „a lehető legjobb helyen” van a királyi gárdánál.

„Rosszabbul is be lehet fejezni egy klubkarriert – viccelődött Toni Kroos, akinek a most megnyert BL-döntő volt az utolsó meccse klubcsapatban. – Voltak olyan periódusok, amikor szenvedtünk, ez normális egy BL-döntőben, de mi találtunk be először. Az első félidőben több esélye volt a Dortmundnak, betalálhattak volna és megnehezíthették volna a dolgunkat. A mai este is jó példa arra, hogy nem szabad feladni a győzelembe vetett hitet, még ha bizonyos periódusokban nem is mi vagyunk a jobb csapat. Ez a hatodik BL-trófeám, őrület, soha nem gondoltam volna, hogy ezt el fogom érni” – mondta Kroos, aki a nyári Európa-bajnokságon még pályára fog lépni a német válogatottban – a többi között a magyar csapat ellen is.

Kiemelt kép: A Real Madrid játékosai ünnepelnek a labdarúgó Bajnokok Ligája győztesének járó trófeával a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében játszott Borussia Dortmund-Real Madrid mérkőzés után a londoni Wembley Stadionban 2024. június 1-jén. (MTI/EPA/Tolga Akmen)