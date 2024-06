22 év után ismét német–spanyol futballünnep a Wembley-ben – kövesse nálunk a Bajnokok Ligája döntőjét!

Búcsúzó német legendák

A Real Madrid motorja, Toni Kroos bejelentette, hogy az idény után felhagy a profi futballal. Ez akár az egész csapatnak plusz motivációt jelenthet, hogy utolsó klubmérkőzésén – utána még a nyári Európa-bajnokságon játszik – társai hozzásegítsék a szép búcsúhoz, ugyanis a német válogatott futballista ötödször érhet a csúcsra a Real színeiben, míg korábban egyszer a Bayern Münchennel is diadalmaskodott, igaz akkor a fináléban sérülés miatt nem játszott.

A BVB-nek is van egy nagy búcsúzója, Marco Reus, aki már 11 éve szerepelt BL-döntőben. A május 31-én a 35. születésnapját ünneplő támadó középpályás stílusosan búcsúzott a Dortmund közönségétől, ugyanis az utolsó hazai meccsén bődületes szabadrúgás gólt lőtt a Darmstadt ellen a Bundesligában.

Szurkolóból BL-győztes edző?

Edin Terzic 2012-ben a lelátón ünnepelte kedvenc csapata, a Borussia Dortmund bajnoki címét. Tizenkét évvel később ő vezeti a Dortmundot a BL-fináléba.

In 2012, Edin Terzić was in the stands as a fan when Borussia Dortmund won the Bundesliga.

12 years later, he just led Dortmund to their first Champions League final in 11 years.

