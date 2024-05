Rövid pihenő után sűrű program és magaslati edzőtábor vár a magyar triatlonosokra

Mindhárom olimpiára utazó triatlonosra sűrű időszak és komoly felkészülés vár, melynek során kisebb megszakításokkal nagyrészt magaslati edzőtáborokban töltik majd a következő két hónapot a párizsi olimpiáig.

Korábban a hazai szövetség ismertette, hogy Lehmann Csongor, Bicsák Bence és Kuttor-Bragmayer Zsanett képviseli majd a magyar színeket a nyári játékokon, a férfiaknál pedig Dévay Márk a tartalék.

A világbajnoki sorozat cagliari állomásán a múlt hétvégén bronzérmet nyerő Lehmann szerint teljesen más érzés felállni a dobogóra, és maga mögé utasítani azokat a versenyzőket, akikkel eddig ki-ki meccset vívott, ez pedig hatalmas önbizalmat ad neki a jövőre nézve.

„Már novemberben ki lett mondva, hogy a pontjaim alapján matematikailag képtelen vagyok kiesni a kvalifikációt érő helyekről. Ebből a szempontból már úgy tudtam ennek a versenyszezonnak neki menni, hogy maximálisan az olimpiára koncentrálok, nyugodt és magabiztos vagyok. Szerintem ez kell majd ahhoz, hogy Párizsban a legjobb énemet tudjam odatenni” – mondta a hazai szövetség által a Kopaszi-gáton szervezett sajtóeseményen a 25 éves Lehmann, majd azt is elárulta, hogy a következő két hetet Magyarországon tölti, majd Livignóba utazik magaslati edzőtáborba, és a tiszaújvárosi világkupa kivételével ott fog készülni egészen a nyári játékokig.

Lehmann kiemelte, hogy az ellenfelek ugyanazok lesznek az olimpián, mint akikkel eddig versenyzett, viszont a „körítéssel” meg kell majd birkóznia, mivel rengeteg új, szokatlan inger fogja érni, ezekre pedig már most elkezdett felkészülni.

Bicsák Bence elmondása szerint megkönnyebbült a kvalifikációs időszak lezártával, mert ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Kiemelte, honfitársai, Dévay Márk és Faldum Gábor is nagyon erősek voltak a kvalifikáció alatt.

„Ők is nagyon megérdemelték volna, emiatt nyilván egy picit csalódott vagyok, hogy az ő álmuk most nem fog valóra válni, az enyém pedig igen. Ez viszont extra motivációt jelent, hogy még keményebben dolgozzak és mindent beletegyek ebbe az utolsó időszakba” – mondta a legutóbbi ötkarikás játékokon hetedik Bicsák, aki a hazai férfi triatlonosok eddigi legjobb olimpiai eredményét érte el Tokióban.

A 28 éves sportoló ezen a héten pihenőjét tölti, majd Barcelonában versenyez, onnan pedig a francia Pireneusokba utazik öt hétre, magaslati edzőtáborba. Ezt követően a hamburgi világbajnoki futamon áll rajthoz, majd egy-két hétre visszamegy Gironába edzőtáborozni, utána pedig már a francia fővárosba utazik.

„Eddig nem is gondoltam arra, hogy mi lehet a cél az olimpián, csakis arra koncentráltam, hogy sikerüljön a kvalifikáció. Mindig csak a következő lépést néztem, és most is a maradék kéthónapos felkészülésre koncentrálok. Nekem az a célom, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki magamból. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan tartalékom van, amiről nem is tudok, és ha ezeket sikerül kiaknázni az olimpián, akkor egy nagyon jó eredményt fogok tudni elérni” – hangsúlyozta Bicsák.

A tokiói olimpián 12. helyen végző Kuttor-Bragmayer az elmúlt két évben összesen 68 versenyen vett részt, ebből pedig a legjobb 12 eredményét vették alapul a kvalifikációban. Bár sűrű volt a programja, még további hat versenyen szeretne részt venni az olimpia előtt, ezeknek azonban nem lesz tétje, inkább részcélokat szeretne ezeken teljesíteni – és a tiszaújvárosi vk is a tervei között szerepel.

„Szeretném megjavítani a tokiói helyezésemet, ezért minimális nyomás van rajtam. Saját magammal szemben van elvárásom, és azzal, hogy ott lesz a pálya mellett a család és a barátok, akik ott fognak üvölteni, szerintem én is teljesen más hangulatban leszek. Nagyon várom már, mert meg szeretném tapasztalni azt az olimpiát, ahol ott vannak a szurkolók” – mondta.

A szövetség tájékoztatása szerint várhatóan Mocsári Bence indulhat majd a paralimpián, melynek kvalifikációja július 1-jén zárul.

Kiemelt kép: Lehmann Csongor a triatlon vegyes váltóversenyében a müncheni multisport Európa-bajnokságon 2022. augusztus 14-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)