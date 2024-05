Európa-liga: Olasz csoda vetett véget a német tündérmesének

A bergamói együttes története első nemzetközi kupafináléján Ademola Lookman duplájával már a szünetig kétgólos előnyre tett szert. A nigériai támadó aztán a 75. percben harmadik találatával végleg eldöntötte az összecsapást, egyúttal történelmet írt, mert amióta egymeccses az UEFA Kupa és az Európa-liga fináléja, elsőként ő ért el mesterhármast.

Kissé tapogatózó játékkal kezdődött a mérkőzés, egyik csapat sem vállalt nagy kockázatot, helyzet pedig nem alakulhatott ki, mert apró hibák és pontatlanságok gátolták a hatékony támadásépítést. Az Atalanta nyugodott meg hamarabb, ami az eredményen is gyorsan meglátszott, ugyanis a bergamói együttes az első helyzetét gólra váltotta Lookman révén.

A német bajnoknak egyáltalán nem ízlett az olaszok szoros emberfogása, nem találta az ellenszerét, sőt, kifejezetten sok labdát veszített a saját térfelén.

A gyógyszergyáriak a szünet előtti percekben vették át az irányítást, de nagy nyomást nem tudtak gyakorolni az Atalanta kapujára, azért így is volt egy lehetőségük, Grimaldo viszont a rivális kapusának kezébe lőtt.

Today just wasn’t the day. We are incredibly proud of our Europa League journey and all of our fans for taking it with us together. 🖤❤️#ATAB04 | #Bayer04 #UELfinal #ForOurDream #aCROSSeurope pic.twitter.com/j1hbGIwd2e

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 22, 2024