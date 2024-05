Ayrton Senna előtt tiszteleg a McLaren a Monacói Nagydíjon

A McLaren a brazil nemzeti színeket idéző, csak Monte-Carlóban használt matricázással a háromszoros brazil világbajnok „páratlan versenyzői örökségét” ünnepli – áll a wokingi gárda keddi közleményében.

For the King of Monaco. 👑 We’re proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP .

Senna az első, 1987-es (Lotus) sikerét leszámítva mindannyiszor McLaren versenyautót kormányozva győzött.

We’ve seen it many times before, but it never gets old. Senna chasing pole at the 1990 Monaco Grand Prix in the McLaren-Honda.

Senna started on pole, led every lap and set the fastest lap (1:24.468 on lap 59), en route to his second consecutive Monaco win. Jean Alesi came home… pic.twitter.com/0QnXobVeph

— Formula One History (@F1History1950) March 25, 2024