Így köszönt el az Anfield közönsége Jürgen Klopptól

Ugyan a bajnoki versenyfutás szempontjából már tét nélküli volt Szoboszlaiék számára a vasárnapi találkozó, mégis talán az egyik legkülönlegesebb mérkőzése volt ez a Mersey-parti csapatnak, hiszen

A német szakember búcsúja kiválóan sikerült, a hiszen 2–0 arányban győzött a hazai pályán játszó Liverpool a Wolves ellen, a gólokat Mac Allister és Quansah szerezte.

Highlights from #LIVWOL as the Reds saw out the ’23/24 season with a win at Anfield 📽️ pic.twitter.com/dU9o3JcPU5

— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2024