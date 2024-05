Fury csaknem 13 kilóval nehezebb Usziknál a címegyesítő bokszcsata előtt

A brit Tyson Fury csaknem 13 kilóval bizonyult nehezebbnek, mint az ukrán Olekszandr Uszik a mérlegelésen, amelyet a profi boksz magyar idő szerint szombat éjszakai, vasárnap hajnali, nehézsúlyú címegyesítő mérkőzése előtt tartottak a szaúd-arábiai Rijádban.

Fury, aki a WBC övét birtokolja, csaknem 119, míg Uszik, a WBO, a WBA, az IBF és az IBO világszervezetek bajnoka közel 106 kilóval mért be, pályafutása eddigi legnagyobb testsúlyával, de még így is jóval elmaradva e téren a brit óriástól. Más fizikai mutató is a brit mellett szól: Fury 206 centi magas, Uszik 191 centiméterre nőtt.

A helyszíni beszámoló szerint a mérlegelés után az ökölvívók – a profi bokszban megszokott színpadias alakítások jegyében – szembefordultak egymással, homlokukkal „kitámasztották” egymást, majd Fury mellbe lökte Uszikot.

„Azonnal ki fogom ütni – ígérte Fury. – A szívéért jövök. Holnap megkapja a magáét…”

Uszik gyorsan válaszolt:

„Ne félj – mondta. – Holnap nem hagylak magadra.”

A két veretlen bokszoló régóta várt küzdelmét február 17-re tervezték, de a mérkőzést el kellett halasztani, mert Fury egyik edzése közben sérülést szenvedett.

A rijádi összecsapás tétje a nagy bokszszervezetek bajnoki öveinek egyesítése, az úgynevezett vitathatatlan bajnoki cím megszerzése.

Hasonló meccs legutóbb több mint 24 évvel ezelőtt, 1999. november 13-án zajlott a szorítóban, akkor a WBC nehézsúlyú világbajnoka, a brit Lennox Lewis, illetve a WBA és az IBF övét birtokló amerikai Evander Holyfield feszült egymásnak Las Vegasban, a találkozó végén pedig előbbi bunyós kezét emelték a magasba. A 35 éves Fury mérlegét 34 győzelem és egy döntetlen alkotja, a 37 esztendős Uszik eddigi mind a 21 ringcsatáját megnyerte.

A kiemelt képen a brit Tyson Fury, a Boksz Világtanács (WBC) nehézsúlyú világbajnoka (b) és az ukrán Olekszandr Uszik, a Boksz Világszövetség (WBA), Nemzetközi Bokszföderáció (IBF), Boksz Világszervezet (WBO) és az (IBO) világbajnokq. (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)