Egy mérkőzésre van a Leverkusen attól, hogy örökre beírja magát a német futball történelmébe

A Leverkusen immár hetek óta sporttörténelmet ír, azonban szombaton az Augsburg elleni siker lehet a legfontosabb mérföldkő ebben az emlékezetes szezonban. Ha ezúttal se kap ki Xabi Alonso gárdája, akkor a Leverkusen lesz az első német csapat, amely veretlenül jut el a bajnoki címig.

Ilyen díjat legutóbb 2004-ben, a Premier League-ben láthattunk, amikor az Arséne Wenger vezette Arsenal zárta veretlenül az idényt.

