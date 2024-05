Marco Rossinak már vannak elképzelései a magyar kezdőcsapatról

Marco Rossi szövetségi kapitánynak már most, csaknem két héttel a felkészülés kezdete előtt vannak elképzelései arról, milyen összeállításban léphet pályára a magyar labdarúgó-válogatott a nyári Európa-bajnokságon.

Az olasz edző a keddi kerethirdetés után az M4 Sportnak elmondta, mindhárom csoportmérkőzés kapcsán vannak elképzelései a kezdőcsapatról. A német és skót válogatottat például rendkívül jó fizikai adottságokkal rendelkező, magas játékosok alkotják, akik nagyon jók a rögzített helyzetekben, ezekhez is alkalmazkodni kell majd a kezdő tizenegy összeállításánál.

Mint mondta, május 27-én kezdik a felkészülést, vagyis lesz egy extra hetük – mert az európai szövetség által meghatározott hivatalos időszak csak június 3-án kezdődik –, emiatt nagyon boldog.

Rossi hangsúlyozta, a kerethirdetésnél sok szempontot figyelembe vett, például azt, hogy

2022 szeptembere óta veretlen a nemzeti csapat, vagyis az aktuális névsor nagyrészt az eddigi kerettagokra épül.

A kapitány reményei szerint Fiola Attila és Lang Ádám is időben, már a felkészülés kezdetére felépül sérüléséből, de emlékeztetett, hogy Gulácsi Péter, Schäfer András, Willi Orbán, Sallai Roland és Varga Barnabás is hiányzott a legutóbbi selejtezősorozat bizonyos időszakaiban.

A harmadik számú kapus posztjára azért Szappanos Pétert választotta, mert remekül dolgozik, és több mint egy éve tagja, ráadásul a csapatépítés szempontjából is fontos tagja az együttesnek, ami fontos feladata egy harmadik számú kapusnak.

Megjegyezte, a tartalékok közé nevezett Tóth Balázs is nagyon jól teljesít a Fehérvár FC-ben, ő is része a nemzeti csapat közeljövőjének, de Szappanosnak ez lehet az utolsó Európa-bajnoksága. Botka Endre beválogatását úgy indokolta: az egyik meccsen játszik a Ferencvárosban, a másikon nem, mert nagy a konkurencia, de fizikálisan jó állapotban van, és középen, illetve a szélen is magas szinten tud védekezni.

Horváth Krisztoferről elmondta, 11 gólja, számos gólpassza és jó formája miatt is helye van a keretben, ráadásul az ő játéka hasonlít leginkább Szoboszlai Dominikéhoz. Rossi bízik benne, hogy a csapatkapitány végig tudja majd játszani valamennyi Eb-meccset, de ha mégis pótolni kellene, arra Horváth a legalkalmasabb.

Csoboth Kevinnel kapcsolatban kifejtette, amikor Újpesten a megfelelő helyen játszatják, erőssége a csapatnak, kiemelkedő a sebessége a jobb oldalon, ráadásul nem látott olyat, akit inkább meghívna helyette, ezért is számol vele.

A szintén a tartalékok közé nevezett ifj. Lisztes Krisztiánról elmondta: nagy potenciál van benne, fantasztikus az egy-egy elleni szituációkban, nagyon jó jobb lába van, kiválóak a beadásai és a lövései, tehát már most nagyon sok jó tulajdonsága van, nagyon tehetséges, de még dolgoznia kell, és elsősorban fejben kell fejlődnie, de a jövő magyar válogatottjában ott a helye.

A szövetségi kapitány leszögezte, biztos benne, hogy Szoboszlai Dominik nem lett depressziós azért, mert a közelmúltban kevesebb játéklehetőséget kapott a klubcsapatában.

„Szerintem úgy gondolkozik, hogy a kispadon töltött idő Liverpoolban több erőt ad majd a mi meccseinkre. Szerintem már most arra fókuszál, hogy mit és hogyan fog csinálni az Eb-n. Frissen fog megérkezni, ami összességében jó nekünk. Ismerve őt, biztosan nem fogja megviselni ez a helyzet” – magyarázta Rossi.

Az Európa-bajnoki esélyekről úgy vélekedett, papíron a németek és a svájciak erősebbek a magyaroknál, de ha jól teljesítenek, a harmadik helyről továbbjuthatnak a világranglistát nézve. De ha a cseresorokat is figyelembe veszik, lehetséges, hogy a skótok is erősebbek, azonban a futballpályán bármi megtörténhet.

„Nem félünk senkitől, megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani és büszkévé, boldoggá tenni a szurkolótáborunkat” – szögezte le Rossi. A magyarok június 10-én utaznak a Németországba, aztán 15-én kezdenek Kölnben a svájciakkal, majd június 19-én következik a házigazda németek elleni meccs Stuttgartban, ahol június 23-án a skótokkal találkozik a válogatott.

Kiemelt kép: Marco Rossi szövetségi kapitány (Fotó: MTI/Illyés Tibor)