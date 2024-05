Gazdag Dániel: Büszke vagyok arra, hogy Nikóval emlegetnek egy lapon

Gazdag Dániel, az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Philadelphia Union magyar válogatott játékosa azt mondta, nagyon büszke a múlt hétvégén elért rekordjaira és arra, hogy Nikolics Nemanjával egy lapon említik a nevét.

A 28 éves középpályás az MLS legutóbbi játéknapján 58. gólját szerezte csapata színeiben, így tovább javította a május elején elért saját, 57-es klubcsúcsát, a ligában pedig 51. alkalommal volt eredményes, ezzel – Sallói Dánielhez hasonlóan – utolérte az eddigi legeredményesebb magyar légióst, Nikolics Nemanját.

„Büszke vagyok a rekordokra nagyon. Bár az Union egy fiatal klub, de így is óriási büszkeség, hogy én vagyok a legeredményesebb”

– nyilatkozott az M1-en Gazdag Dániel.

„Amikor három éve idekerültem, nem gondoltam volna, hogy ez sikerül. Úgy gondolom, hogy három év alatt 57 gólt szerezni, főleg középpályásként, nagyon szép szám. A ligában 51-nél tartok, ezzel utolértem Nikót, aki egy vérbeli csatár, és nem is játszottam sokkal több meccset, mint ő, úgyhogy erre is nagyon büszke vagyok, hogy vele emlegetnek egy lapon.”

A futballista tagja Marco Rossi szövetségi kapitány kedden kihirdetett Európa-bajnoki keretének.

„Természetesen nagyon örültem a válogatott meghívónak, szerettem volna én is részese lenni ennek a nyári kalandnak. Eb-t ugye nem rendeznek minden évben, úgyhogy ez most egy kicsit különlegesebb érzés. És az is óriási dolog, hogy zsinórban harmadszor kijutottunk. Nem tudom, hány igazolt játékos van ma Magyarországon, de közülük biztosan nagyon sokan benne akartak lenni a mostani keretben, úgyhogy büszkeség, hogy egyike vagyok ennek a 26 játékosnak” – fogalmazott ezzel kapcsolatban.

Gazdag az előző kontinensviadalon is kerettag volt, de nem lépett pályára.

„Az egy balszerencsés történet volt, egy kis sérülés miatt nem tudtam játszani. Rossz emlék ez, de az idei Eb-n szeretnék debütálni”

– tette hozzá.

Ahogy mondta, sokat gondol már az Európa-bajnokságra, de addig még vannak mérkőzései a tengerentúlon.

„Június elsején lesz még egy meccsünk, utána kezdődnek a hivatalos nemzetközi napok. Én másodikán utazom haza, és egyből csatlakozom a válogatotthoz” – nyilatkozott Gazdag Dániel.

Kiemelt képen: Gazdag Dániel, a válogatott támadója sajtótájékoztatón a másnapi Montenegró – Magyarország Európa-bajnoki selejtezõ mérkõzés elõtt a Podgorica Városi Stadionban 2023. június 16-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)