A tagság elfogadta a párizsi küldöttség hosszú listáját és aktualizálta az előrejelzést

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati, budapesti közgyűlésén elfogadták a párizsi nyári játékok magyar küldöttségének úgynevezett hosszú listáját, egyúttal aktualizálták az eredményességre vonatkozó előrejelzést.

Emellett a tagság elfogadta többek között az idei téli ifjúsági olimpiáról szóló beszámolót, döntött a Magyar Olimpiai Csapat 2026-os, milánói, cortinai téli olimpiai részvételéről.

A résztvevőket Gyulay Zsolt MOB-elnök köszöntötte a Hotel Héliában, majd Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szólt a megjelentekhez. A sportvezető 76 nappal a játékok megkezdése előtt, miután gratulált a közelmúlt kvótaszerzőinek – a MOB honlapjának beszámolója szerint – arról beszélt, hogy a magyar kormány támogatásával a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága is azon fáradozott, hogy az olimpiát megcélzó sportolók nyugodt körülmények között, biztos háttérrel készülhessenek.

„Teljesítettük vállalásunkat, a MOB, a sportági szakszövetségek és a kiemelt egyesületek is időben megkapták a felkészüléshez szükséges támogatást. Külön köszönöm az együttműködésüket, csakúgy, mint a médiának, a magyar sport támogatóinak” – mondta, majd arra biztatta az olimpiai mozgalomban tevékenykedőket, hogy a jövőben is egymást segítve dolgozzanak a magyar sikerekért. – „Célunk volt, hogy a kormány támogatásával minél több kvalifikációs eseményt rendezzünk hazai pályán, úgy gondolom, ennek pozitív hozadékát is érezhetjük, gondoljunk csak a kézilabdázókra” – emelte ki, utalva a hazai kvótaszerzésre.

Gyulay Zsolt a közelmúlt eseményeit, a párizsi felkészülés aktualitásait, a nemzetközi vonatkozásokat ismertette.

„Tizenhét sportág 157 sportolója kvalifikált az olimpiára vagy szerzett szintet. Most már teljesen Párizs fókuszában telnek a napjaink, a szakmai előrejelzések szerint akár 180-190 kvótáig is elmehetünk. Nagyon örömteli, hogy húsz év után négy csapatsportágban leszünk érdekeltek az olimpián” – hangsúlyozta.

Az elmúlt hónapok MOB-bal kapcsolatos történéseinek, programjainak ismertetése mellett tájékoztatást adott arról, hogy zajlanak a munkálatok a TF-en az új irodaépületben, méltó, önálló székháza lesz a Magyar Olimpiai Bizottságnak, illetve arról is, hogy a Farkasréti temetőben épül az új Olimpiai Bajnokok Fala.

Beszámolt az olimpiai láng marseille-i fogadásáról, miután ő maga is futott a lánggal.

„Már most elképesztő biztonsági intézkedéseket láthattunk, jó és biztonságos olimpia elé nézünk” – szögezte le.

A napirendi pontok tárgyalása előtt elismeréseket adott át Schmitt Pál tiszteletbeli elnök, a Nemzet Sportolója, volt köztársasági elnök és Gyulay Zsolt. MOB-életműdíjat Török Ferenc olimpiai bajnok öttusázó, érdemérmet Soós Ágnes, a Sportkórház főigazgató-főorvosa, Mészáros János, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a hazai karateszövetség elnöke, valamint Mocsai Lajos kézilabda-mesteredző, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának első embere vehetett át; az Egyenlő Esélyekért Díjat Kelemen van de Konijnenburg Ildikó korábbi olimpikon műugró, sportvezető – távolléte miatt – későbbi időpontban kapja meg. Oklevelet kapott Nagy Péter súlyemelő, háromszoros olimpikon. Nyolcvanhetedik születésnapján külön köszöntötték Rejtő Ildikó olimpiai bajnok vívót, a Nemzet Sportolóját, a MOB tiszteletbeli tagját.

A résztvevők elfogadták a párizsi olimpiával kapcsolatos előrejelzések aktualizálását és áttekintették a játékokon résztvevő magyar küldöttség összetételét, az arra vonatkozó hosszú listát (long list) is. Ezt a listát a nevezési határidő előtt szükséges majd a végleges csapatra szűkíteni.

A párizsi előrejelzésben 15-25 érmet és további 22-36 pontszerző helyezést jelöltek meg.

A résztvevők megemlékeztek az olimpiai család előző, decemberi közgyűlése óta elhunyt tagjairól is.