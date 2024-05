Tour de Hongrie: Welsford sikere a hajdúszoboszlói nyitányon, Rózsa a legjobb magyar

Sam Welsford diadalmaskodott a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szerdai nyitányán, az összetett legjobb magyarja pedig Rózsa Balázs az első szakasz után.

Karcagról vágott neki a mezőny a 166 kilométer hosszú, sík távnak, amely 340 méter szintemelkedést tartalmazott a hajdúszoboszlói befutóig. A Karcag Cycling versenyzője, a magyar válogatott színeiben szereplő Filutás Viktor az MTI-nek hangsúlyozta: „illene megmutatni a mezőnyben, hogy egy karcagi Karcagról indulva mit tud csinálni.” Kitért rá, hogy a nemzeti csapattal szökésben szeretnék megmutatni magukat, ez meg is valósult, ugyanis az eltekerő négyfős bolyba Rózsa Balázs (Epronex-Hungary) mellett ő is be tudott kerülni.

A szakasz elején csepergő eső, a táv nagy részén tapasztalható borús idő ellenére sokan látogattak ki az utak mellé, magyar, szlovák, német és holland zászlót is lengetett a szél. Sok helyen iskolás csoportok szurkoltak, máshol egész családok tekertek ki megnézni a mezőnyt, egyes helyeken pedig fellufizott várostábla köszöntötte a kerékpárosokat. A Hortobágyon a szürkemarhák és csikósok tűntek fel az út mentén.

Welsford értékelésében kiemelte: a szél miatt volt ideges a szakasz egy része, ezt leszámítva elég nyugodt etap volt, csapata pedig jó munkát végzett érte.

„Szerencsére pont jó pozícióban voltam a sprintben, tudtam más vonatokra tenni a kereket. Nagyon boldog vagyok, hogy elég jók voltak a lábaim ahhoz, hogy befejezzem a munkát és megszerezzem az első győzelmemet Magyarországon” – hangsúlyozta az MTI-nek. A második szakaszon szintén sprintre számít, szerinte a harc az összetettért majd csak a harmadik etaptól kezdődik meg.

Rózsa Balázs elmondta, keménynek érezte a szakaszt, mivel folyamatosan kapták a szelet. Amint felidézte, a második részhajráig jól együtt tudtak dolgozni, onnan viszont Voltr továbbment. A hajrában a bukás érintettjei között épphogy át tudott cikázni.

„A fehér trikó is ennek köszönhető, hogy a bukások okozta blokkok előtt tudtam maradni. Azonos idővel állunk Filutás Viktorral, a helyezés döntött közöttünk” – szögezte le.

A 45. magyar körverseny csütörtökön a Tokaj és Kazincbarcika közötti 162 kilométeres etappal folytatódik.

„Ígéretet tettem Karl Ádámnak, hogy a végére ottmaradok vele, a hőn áhított top tízet megpróbáljuk holnap összehozni” – utalt sprinter csapattársára Rózsa.

Szilasi László versenyigazgató arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az utolsó bukásban érintett új-zélandi Campbell Stewartot és Oroszt vitték kórházba vizsgálatokra, ám az első diagnózis alapján egyiküknek sincs komoly baja.

A mezőny az öt szakasz során 851 kilométert teker és 7871 méter szintemelkedést küzd le, amíg vasárnap célba ér Pécsett. Az M4 Sport és az m4sport.hu valamennyi szakaszt teljes egészében élőben közvetíti.

Eredmények:

1. szakasz, Karcag-Hajdúszoboszló, 166 km:

1. Sam Welsford (ausztrál,BORA-hansgrohe) 3:52:48 óra

2. Samuel Quaranta (olasz, MBH Bank Colpack Ballan) azonos idővel

3. Jakub Mareczko (olasz, Corratec-Vini Fantini) a. i.

…15. Karl Ádám (Epronex-Hungary) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Welsford 3:52:38 óra

2. Martin Voltr (cseh, Pierre Baguette) 3 másodperc hátrány

3. Quaranta 4 mp h.

5. Rózsa Balázs (Epronex-Hungary) 6 mp h.

6. Filutás Viktor (magyar válogatott) a. i.

Kiemelt kép: A drónnal készült képen a mezőny a 45. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny első, 166 kilométeres Karcag – Hajdúszoboszló közötti szakaszán, a hortobágyi kilenclyukú hídon 2024. május 8-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)