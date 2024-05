Már csak nyolcvan nap van a párizsi olimpiáig, 180-190 tagú lehet a magyar csapat

Nyolcvan nap múlva kerül sor a párizsi olimpia megnyitó ünnepségére, az eseményen pedig az előzetes számítások szerint 180-190 magyar sportoló vehet részt. Jelenleg 156 kvótával rendelkezik Magyarország.

A magyar olimpiai mozgalom mellé a MOL és a MOL-Új Európa Alapítvány is odaállt, a nagyvállalat is segíti a játékokra készülő sportolókat.

„A Magyar Olimpiai Csapat az előzetes számítások szerint 180-190 tagú lesz Párizsban, ez annak köszönhető, hogy négy csapatsportágban is megméretjük magunkat az olimpián, amire húsz éve nem volt példa”

– idézte a MOL közleménye Gyulay Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökét. „Ami pedig az eredményt illeti, nyilván senki számára sem meglepő, amit mondok: nagyon ráfér a magyar sportra a jó olimpiai szereplés. Az esélyeseken nem múlik majd, ők már most tudják, hogy odaérhetnek. Ha senki más nem is hisz nekik, ők tudják, mert annak idején én is tudtam. Persze, ehhez kell a megfelelő háttér. A MOB csapata mindent megtesz azért, hogy az előkészületek zökkenőmentesek legyenek, a helyszínen pedig a legjobb kiszolgálást kapják a sportolók, ebben nagy segítséget nyújtanak támogatóink, amelyek között tudhatjuk mostantól a MOL-t és a MOL-Új Európa Alapítványt” – tette hozzá.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az egyéni sportolók, egyesületek és szövetségek szponzorálása mellett hosszú éveken keresztül a MOL Tehetségtámogató Programban is több olyan versenyzőt segítettünk, akik ma már a Team Hungary tagjai. A MOB-bal kötött hosszútávú megállapodásunkkal az egész magyar olimpiai csapatnak szeretnénk stabil hátteret biztositani a felkészüléshez” – mondta Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója.

A párizsi nyári olimpián a MOB és a sportági szakszövetségek 15-25 érem megszerzését tartják reálisnak, a nemzetközi előrejelzések pedig 22 érmet jósolnak a magyar sportolóknak.

A játékok megnyitójára július 26-án kerül sor Párizsban.

