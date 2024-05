Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A kormány elkötelezett a sport támogatása mellett

A kormány mindig is elkötelezett volt a sport támogatása mellett, ez többek között a mindennapos testnevelés bevezetésében és a Sportoló Nemzet Programban mutatkozik meg – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf sportért felelős honvédelmi miniszter hétfőn, a Magyar Sport Napján a Puskás Arénában megtartott „Diplomácia a sportban, sport a diplomáciában” elnevezésű konferencián.

Kiemelte: a Sportoló Nemzet Program célja, hogy ne csak az élsportolók, hanem az emberek minél szélesebb köre használja azokat az infrastruktúra elemeket, amelyeket az előző években felépítettek, hiszen fontos, hogy mindenki eddze a testét, mert azzal a lelke is edződik.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a sport talán mindennél fontosabb azokban a zavaros és bonyolult időkben, mint amilyeneket most élünk.

„A sportra azért van nagy szükség, mert utat mutat, a küzdelem, a teljesítmény és szurkolás öröme azon a sávon tartanak minket, amire szükségünk van”

– fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország ásványkincsekben és energiahordozókban nem gazdag ország, annál inkább a tehetségekben, és ez a kultúra, a tudomány és a sport területén is megmutatkozik. Az elmúlt évek eseményei, például a tavalyi atlétikai világbajnokság kapcsán most már a sportvilág, és a nemzetközi szövetségek is látják, hogy Magyarország sikeresen tud nagy nemzetközi sporteseményeket megrendezni – tette hozzá.

Ezzel nemcsak az ország sportolói eredményességét, hanem jó szervezőképességét és gyönyörű fővárosát is meg tudja mutatni a külföldieknek. Közölte, ezekhez elengedhetetlenül szükség van a jó sportdiplomáciára, ezért is örül annak, hogy Schmidt Ádám államtitkár ötletére már harmadszor rendezik meg a sportdiplomáciai konferenciát

Emlékeztetett arra, hogy

az időzítés azért is fontos, mert idén nyáron olimpiát és paralimpiát rendeznek Párizsban, és ilyenkor nagy figyelem irányul a sport felé, amely a modern korban a nemzeti érzések kifejeződésének első számú eszköze.

Schmidt Ádám kiemelte, mivel az év legfontosabb eseménye a nemzetközi sportéletben a párizsi olimpia és paralimpia lesz, nem véletlen, hogy ez a fő témája a hétfői konferenciának is. Felhívta a figyelmet arra, hogy az év második felében Magyarország veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnöki posztját, és a magyar elnökségnek kiemelt területe lesz a sport.

Jelezte, szeretnének eredményeket elérni olyan témákban, mint a nagy sportesemények öröksége, a doppingellenes küzdelem és az egészségfejlesztő testmozgás népszerűsítése. Ebben az időszakban több rangos eseményen is vendégül látják majd az unió és a világ sportvezetőit, ahol szintén lényeges szerepe lesz a magyar sportdiplomácia egységes fellépésének – tette hozzá.