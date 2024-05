Százezres tömeg gyűlt össze a 150. Kentucky Derbyre, az Egyesült Államok legrégebbi sporteseményére

A másfél évszázados múltra visszatekintő lóversenyre idén mintegy 150 ezer néző kíváncsi a helyszínen, a televízión keresztül pedig tízmilliós közönsége lehet a fő futamnak.

A helyi idő szerint este tartott 2 kilométeres fő futamon 20 ló áll rajthoz, és rekordmértékű, összesen 5 millió dollár (több mint 1,8 milliárd forint) az elérhető pénzdíj.

At the wire! Mystik Dan wins the 150th Kentucky Derby. pic.twitter.com/2aiutu2mWz

— Kentucky Derby (@KentuckyDerby) May 4, 2024