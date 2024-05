Balogh Mátyás a nyolcaddöntőben

A tokiói olimpikon Balogh Mátyás nyolcaddöntőbe jutott az íjászok európai olimpiai kvótaszerző versenyének vasárnapi nyitónapján Essenben.

A rangsorolót 49. helyen záró magyar bajnok ellenfele az izraeli Roy Dror (16.) volt a második fordulóban. Az első szettben egy FITA körrel a februári teremíjász Európa-bajnokságon hatodik Balogh bizonyult jobbnak, a következő kettő viszont a remekül teljesítő izraelié lett. A negyedik felvonásban Balogh tudott 29-et lőni, így egyenlített, a döntő szettben pedig egy körrel célzott pontosabban.

A 32 között a ciprusi Hrisztosz el-Helali várt rá, aki ugyanúgy 629 kört lőtt a rangsorolóban, mint a Malév SC versenyzője. A kieséses szakaszban azonban nem tudta megközelíteni a magyar íjászt: Balogh az első szettet nagy fölénnyel zsebelte be, a másodikban is négy körrel jobb volt, végül a legszorosabbnak bizonyuló utolsó szettet is két körrel meg tudta nyerni, ezzel a nyolcaddöntőbe jutott.

A szerdán rajtoló Európa-bajnokságnak is otthont adó Essenben három párizsi kvóta talál gazdára, vasárnap még a nyolcaddöntős párharcokat rendezik meg.

Kiemelt kép. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)