Kubatov Gábor: Egy Ferencvárosnak mindig van hova feljebb jutnia

Hosszabb interjút adott az M4 Sportnak Kubatov Gábor, a május 3-án 125 éves Ferencvárosi TC elnöke, melyben beszélt arról, miért egyre nehezebb a labdarúgóknak bajnoki címet nyerni, miért ejtené ki az Újpestet az utolsó fordulóban, mi lenne, ha Sztankovics távozna a nyáron, mikorra várja a női kézisek BL-győzelmét, illetve mit nézne meg a párizsi olimpián.

A sportvezető a klub történetét hullámvasútként jellemezve elmondta, saját bevallása szerint sose lesz elégedett, így bár jó irányba haladnak, nem mondhatja, hogy a csúcson vannak.

„Ha néha a legmerészebb céljainkat el tudjuk érni, az jó érzés” – fogalmazott.

„Tavaly és tavalyelőtt szilveszterkor is azt mondtuk, ez egy aranyév volt, és már nem lehet feljebb menni, de egy Ferencvárosnak mindig van hova feljebb jutnia”

– mondta.

Úgy véli, egyre nehezebb a labdarúgóknak bajnoki címet nyerni, mert a magyar futball sokkal szervezettebb, mint az elmúlt években, az ellenfeleik egyre felkészültebbek, minden csapat megtanult védekezni és és gyakran betolják a buszt a tizenhatosra.

„A Ferencváros ellen a kiscsapatok BL-döntőt játszanak. Apukámmal beszélgettünk erről régen, ha az ellenfeleink egy nagy meccset játszanak ellenünk, az a következő két-három találkozón többnyire kikapnak, annyira odateszik magukat a Fradi ellen.”

Hozzátette, a további fejlődéshez még sok minden hiányzik, elsősorban tőkeerős klubok, hogy egyre több hazai riválisuk legyen.

„A Fradi a legnagyobb költségvetésű magyar labdarúgócsapat, de kellenek még tőkeerős klubok, erre szükség van. Ha az Újpestnél a beszálló szponzor mellett jól tudják összerakni a szakmai munkát, komoly riválist kaphatunk.”

Példaként hozta fel a környező bajnokságokat, melyek szerinte azért erősebbek, mert olykor 3-4 csapat is élet-halál harcot vív a bajnoki címért.

„Ez nekünk is nagyon kellene” – mondta.

Ha már Újpest, szóba került, hogy az utolsó forduló akár még létfontosságú is lehet a nagy rivális számára, hiszen, ha úgy alakul, akár a bennmaradásuk is múlhat rajta.

„Kiejtenénk az Újpestet” – reagált Kubatov Gábor arra a kérdésre, hogyan élné meg, ha a Ferencváros kezében lenne az Újpest sorsa a 33. fordulóban.

A szerinte nem túl sportszerű válaszát így indokolta: „Amikor mi nem voltunk az első osztály tagjai – bár nem kiestünk, hanem kizártak –, tort ültek rajtunk. És senkitől nem hallottam azt, hogy a Fradi és derbi nélkül nem igazi a bajnokság.”

„Amikor megvertek minket 6-0-ra, egy lelátói magazint neveztek el erről, aztán egyszer csak elmentünk hozzájuk és mi nyertünk 6-0-ra, akkor ezt megszüntették. Tehát a sport pont ezt tanítja, hogy az ember ne legyen fellengzős és nagyképű, legyen benne szolidaritás, sportszerűség és az Újpest ebben a helyzetben nem volt sportszerű. Tudom, hogy sokakat, főleg Újpest-szimpatizánsokat ez fel fog háborítani, de ezt minden klubnak meg kell tanulnia. És akkor az Újpestből is újra egy komoly klub válhat, de ezeken a megtisztulásokon át kell menni.”

Sztankovics szerződése és Marquinhos

Tisztában van vele, a bajnoki cím és az esetleges kupagyőzelem után még inkább megnőne az érdeklődés a vezetőedző, Dejan Sztankovics iránt.

„Tudjuk, hogy Olaszországban kelendő, és lehet, hogy olyan ajánlatot kap, amit nem tud – és lehet, én se tudnám – visszautasítani. De pont ez a szépsége a futballnak, hogy itt sosincs nyugalom, egy pillanatra sem. Fájlalnám ha elmenne, de kaphat ilyen ajánlatot, és nekünk mindig készen kell állnunk. Folyamatosan nézem az edzői piacot, most is van képben lengyel szakember, de oroszországi edzők is” – mondta Kubatov.

Hozzátette, Sztankovics jelenlegi szerződése szerint a vezetőedzőt négy hónapnyi fizetésért el lehet vinni, és amennyiben ők köszönik meg neki a munkát, ők is négy hónapnyi bért kötelesek fizetni.

Kubatov Gábor: Sztankovics nagyon kelendő, Marquinhos könyörgött, hogy távozzon, de nem engedtük

Elárulta, a brazil Marquinhosért a télen jelentkezett vevő, aki nagyon komoly pénzt ajánlott érte, a játékos könyörgött, hogy engedjék el, de nem tették. Viszont, ha nyáron is érkezik komoly vevő, el kell engedni, mert a klub rendszere így van kitalálva, hogy az erősebb bajnokságok felé terelik a labdarúgókat, akiket ez szintén motivál, ezért is tudják leigazolni őket.

Azt is elmondta, a Fradinál már négy játékosmegfigyelő is dolgozik, például Marquinhos pótlására már tíz opciójuk van.

Új szponzor és mezgyártó?

A több médium által megszellőztetett lehetséges új szponzor, a Gazprom érkezésének hírére nem kívánt reagálni, mint mondta: ahogyan a játékosokkal kapcsolatban, úgy ebben az esetben is tartják magukat a 13 éve fennálló szabályukhoz, csak aláírt szerződésekkel kapcsolatban nyilatkozik a klub.

Az elmúlt hetekben az is napvilágot látott, hogy az FTC és a Nike nem folytatja az együttműködést. Kubatov egyelőre nem árulta el, melyik mezgyártó lép az amerikai cég helyébe, de azt igen, hogy a bajnokság után bejelentik és az elmúlt évek legszebb meze teszi majd elégedetté a fradistákat.

„A Nike két éve jelezte, hogy nem folytatja velünk az együttműködést. Mi egy meghívásos pályázatot hirdettünk meg, 10-12 sportszergyártóval tárgyaltunk. Nyáron a bajnokság vége után fogjuk bejelenteni az új mezszponzor kilétét, de annyit elmondhatok, az elmúlt évek legszebb meze lesz. Anyagilag, kiszolgálásban és szervizben is többet kapunk majd” – tette hozzá.

Természetesen a foci mellett más sportágak is szóba kerültek, így az egyik legsikeresebb szakosztály, a kézilabda sem maradt ki.

„Az a célunk, hogy BL-t nyerjünk. Egy fradistának nem lehet más a célja, csak az, hogy feljusson a csúcsra. Nem tudom csak azt mondani, hogy a Final Fourba akarunk kerülni. Nyáron megerősítjük a keretet olimpiai és világbajnokokkal, hogy jövőre ez kivitelezhető legyen” – mondta a női csapattal kapcsolatban.

A férfi kéziseknél próbálnak csak magyar játékosokkal eredményt elérni, és véleménye szerint néhány éven belül reális cél lesz, hogy a dobogóra álljanak és megrángassák a két nagy ellenfél bajszát.

Ugyanakkor tisztában van vele, az ő szintjükre elérni nagyon komoly anyagi ráfordítást igényel.

A beszélgetésben szó esett még az évek óta tervezett Fradi-városról, valamint arról is, hogy akár harminc magyar sportoló is képviselheti a klubot a párizsi olimpián, és a klubvezető azt is elárulta, melyik sportág döntőjét nézné meg legszívesebben a francia fővárosban.

