Mészáros Krisztofer a pontosításon dolgozik az olimpiáig

A múlt heti torna Európa-bajnokságon talajon bronzérmes, összetettben ötödik Mészáros Krisztofernek az a célja, hogy a párizsi játékokon minél jobb kivitellel, minél pontosabban mutassa be gyakorlatait, ezen fog dolgozni a következő hónapokban.

A Győri AC olimpiai kvótás sportolója az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában csütörtökön úgy fogalmazott: figyelembe véve, hogy az Eb felkészülési állomás volt az év fő versenyére, nagyon jó eredmény az ötödik hely összetettben. Ugyanakkor elárulta, először kicsit csalódott volt, mert úgy érezte, előrébb is végezhetett volna, „nagyon kevés kellett ahhoz, hogy dobogón álljak”.

„De gyorsan tovább léptem, és már csak a talajdöntőre figyeltem, mert úgy gondoltam, hogy nem véletlenül kerültem oda, és ott majd bebizonyítom, hogy több van bennem” – folytatta.

Mészáros Krisztofer két éve ezüstérmet nyert talajon, 2020-ban pedig tagja volt a csapatversenyben bronzérmes válogatottnak.

„Ez volt a harmadik Eb-érmem, ez bronz lett, de bízom benne, hogy lesz még csillogóbb is” – mondta.

Edzője, Szűcs Róbert az olimpiára előre tekintve úgy fogalmazott, hogy talajon az anyagerőn nem nagyon szeretnének változtatni, mert „a 6,3 jó kiindulópontszám világviszonylatban is”.

„Vannak pár tizeddel erősebb gyakorlatok is, de én azt gondolom, hogy ha valaki ezt jó kivitellel tudja bemutatni, annak méltán van esélye döntőre vagy akár éremszerzésre is” – vélekedett.

Mészáros Krisztofer az összetettben elért ötödik helyet illetően azt mondta: úgy érzi, hogy még bőven van ebben, ez még csak a kezdet, bízik benne, hogy ennél jobb eredmények is lesznek még. A talajgyakorlattal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az olimpián még jobb kivitellel kell bemutatnia, ami azt jelenti, hogy jobban bele kell állnia a leérkezésekbe.

Arra a felvetésre, hogy Magyar Zoltán, a hazai szövetség elnöke szerint a mostanihoz hasonló teljesítmény majdnem biztosan elég lehet az összetett döntőhöz a párizsi játékokon is, talajon pedig még vérmesebb reményeket lehet megfogalmazni, úgy reagált: az elsődleges célja, hogy minden gyakorlatot jó kivitellel mutasson be, és ha így lesz, hasonló pontszámmal, mint amilyent az Eb-n elért, valószínűleg be fog jutni a talajfináléba.

„A döntőben pedig bármi történhet. Bízunk benne, hogy szép siker lesz” – mondta.

Kiemelt kép: Mészáros Krisztofer, a Győri Atlétikai Club versenyzőjének lólengésgyakorlata (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)