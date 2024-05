Egygólos előnyt szerzett a Dortmund otthon a PSG ellen

A Borussia Dortmund saját közönsége előtt 1-0-ra legyőzte a Paris Saint-Germaint a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntős párharcának szerdai első felvonásán.

A visszavágót jövő kedden rendezik Párizsban.

Kiegyenlített kezdés után az első félidő derekára mezőnyfölénybe került a múlt hétvégén címét megvédve friss francia bajnok PSG, kapura igazán veszélyes lehetőség ugyanakkor az 1997-ben BL-győztes Dortmund előtt adódott. Bár bő félóra elteltével kiszabadult a szorításból a Ruhr-vidéki alakulat, mégis némileg váratlanul szerezte meg a vezetést.

A párizsiak ráadásul még a szünet előtt elvesztették a háromszor is ápolásra szoruló Lucas Hernandezt a védelem tengelyéből

és Gianluigi Donnarumma bravúrjára volt szükség, hogy csupán egygólos különbséggel vonulhassanak pihenőre a felek. Az első játékrészt a Paris Saint-Germain komoly lehetőség nélkül zárta.

Harcosabban jött vissza az öltözőből a francia együttes, amely röviddel a szünet után egy támadás alatt kétszer is a kapufát találta el. Magasabb lett az iram, a kritikus időszakot átvészelő a Dortmund is hibázott el nagy lehetőségeket, sőt, labdabirtoklásban is átvette az irányítást.

A hajrához érkezve ismét mindkét kapu veszélyben forgott, azonban hol a támadók céloztak pontatlanul, hol egy önfeláldozó védő becsúszó szerelése akadályozta meg a gólt.

A mérkőzést így Niclas Füllkrug gólja döntötte el,

a párharcot azonban nem: egygólos különbséggel kezdik meg a felek a visszavágót hat nap múlva a francia fővárosban.

Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:

Borussia Dortmund (német) – Paris Saint-Germain (francia) 1-0 (1-0)

Dortmund, 83 ezer néző, v.: Anthony Taylor (angol)

gólszerző: Füllkrug (36.)

sárga lap: Maatsen (19.), Schlotterbeck (73.), illetve F. Ruiz (53.)

Borussia Dortmund:

Kobel – Ryerson (Wolf, 87.), Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Adeyemi (Reus, 83.), Brandt (Nmecha, 87.), Sacnho – Füllkrug (Moukoko, 91.)

Paris Saint-Germain:

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, L. Hernández (Beraldo, 42.), N. Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, F. Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola (Kolo Muani, 66.)

I. félidő:

36. perc: Schlotterbeck a saját térfeléről indítva ugratta ki Füllkrugot, aki 14 méterről, laposan, nagy erővel a jobb alsó sarokba lőtt (1-0).

kedden játszották:

Bayern München (német)-Real Madrid (spanyol) 2-2 (0-1)

Kiemelt kép: a Dortmund játékosai megtapsolják a szurkolókat, miután 1-0-ra győztek a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain mérkőzésen Dortmundban (Fotó: MTI/AP/Martin Meissner)