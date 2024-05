Bajnokok Ligája: Bayern München és a Real Madrid sem elégedett a döntetlennel

A Bayern Münchennél és a Real Madridnál sincsenek megelégedve a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének müncheni első mérkőzésén elért kedd estei a 2-2-es döntetlennel.

„Tudjuk a Real Madridról most már évek óta, hogy képesek a semmiből is gólt rúgni, elég egyetlen egy figyelmetlenség, egy-egy védelmi hiba és ezt azonnal kegyetlenül kihasználják, és ma is ez történt” – nyilatkozta Lőw Zsolt az M4 Sport helyszíni stábjának a meccset követően. – „Az első félidőben szinte kapura sem rúgtak és egy pici védelmi hiba után, egy megingásból azonnal ők vezettek, de nagyon nagy dolog, hogy sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe és megfordítani 2-1-re. Kár ezért a második gólért, mert szintén egy apró hibát követtünk el, ami ezen a szinten nem biztos, hogy előfordulhat, hiszen a Bajnokok Ligája elődöntőjében vagyunk és ezeket ki kéne küszöbölni”.

A magyar szakembera mindehhez hozzátette, hogy fontos lett volna előnnyel utazniuk a visszavágóra, mivel nagyon nehéz nyerni a Santiago Bernabéu stadionban.

„Nagyon fontos lenne bejutni a döntőbe, hiszen a klub az elmúlt években egy olyan periódusban volt, amikor nem úgy jöttek az eredmények, ahogyan azt a csapat elvárná magától. Fontos lenne magunkat stabilizálnunk, de azt gondolom, a játékunk a szezon végére folyamatosan javul, és jönnek az eredmények is. Jó lenne a szezont egy akkora sikerrel zárni, hogy döntőbe jutunk, aztán a fináléban igazából már bármi megtörténhet”

– fogalmazott a 44 éves magyar szakember.

A Real Madrid csatára, Vinícius Junior pedig a meccs után megerősítette a Bayern München másodedzőjének gondolatait.

„Nyugodtnak kell maradnunk és ki kell pihennünk magunkat a jövő heti visszavágóig, mert mi is és a szurkolóink is mindent megteszünk majd a továbbjutásért”

– mondta Vinícius, aki szerint egy varázslatos este vár rájuk Madridban, ahol bebiztosíthatják helyüket a BL-döntőben.

Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője azonban nem volt megelégedve játékosai hozzáállásával, és azt is kifogásolta, hogy túl mélyen védekeztek az első találkozón.

„Az eredmény jó, de ezen a szinten jobban is teljesíthettünk volna, mivel a Bayern a legjobb formáját mutatta, mi pedig elmaradtunk ettől. Mindenképpen változtatnunk kell ezen a jövő hétig” – mondta Ancelotti, és azt is megjegyezte, hogy az első félidőben nem volt túl intenzív a védekezésük.

A fordulás után már több nyomást helyeztek ellenfelükre, ez azonban még mindig nem volt elég és túl sok lehetőséget hagytak a Bayern Münchennek, hogy irányítsa a játékot. A visszavágót jövő szerdán rendezik Madridban.

Kiemelt kép: Harry Kane, a Bayern München játékosa 11-esből berúgja csapata második gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Bayern München-Real Madrid mérkőzésén a müncheni Allianz Arénában 2024. április 30-án. (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)