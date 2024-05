A magyar jégkorong-válogatott nem várt vereséget szenvedett Romániától

Ötvenegy másodperccel a vége előtt kapott góllal a magyar jégkorong-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett szerdán az esélytelenebbnek tartott román csapattól a bolzanói divízió I/A-világbajnokság harmadik fordulójában.

A román együttes tétmérkőzésen legutóbb több mint 27 éve, 1997. március 28-án, az észtországi C csoportos vb-n tudta legyőzni a magyarokat, akkor 2-0 lett, míg barátságos találkozón 2011. december 16-án Csíkszeredában 4-1-re.

Eredmény, 3. forduló: Románia-Magyarország 2-1 (0-0, 0-0, 2-1)

gól: Péter (50.), Sándor Székely (60.), illetve Hári (56.)

Az reggel derült ki, hogy kedden a Koreai Köztársaság elleni mérkőzésen végleges kiállítást kapó Sofron István nem játszhat – feleségével és kislányával nézte a lelátótól a meccset -, így Don MacAdam szövetségi kapitány kénytelen volt átalakítani a támadósorokat, de úgy döntött, hogy még a védőpárokat is módosítja. Az viszont nem változott, hogy a tornán eddig remeklő Bálizs Bence kezdett a kapuban.

A magyarok a maximális hat ponttal érkeztek a kora délutáni összecsapásra, míg a 17 erdélyi magyarral felálló román alakulat eddig mindkét meccsét 6-1-re bukta el.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően magyar támadásokkal indult a meccs, Tőke Zoltán több alkalommal is jól védett, majd kiegyenlített játék folyt a pályán, de már román helyzetek is adódtak. Terbócs István kiállítása alatt Bálizs a gólvonalon mentett lábbal, majd a kapuvas is kisegítette Jevgenyij Szkacskov lövésénél. Kiegészülve Stipsicz Bence és Hári János megugrása maradt ki.

A második harmadot a korábbinál sokkal agresszívebben kezdte a MacAdam-csapat, jutalma előbb egy emberelőny lett, Szkacskov ült ki. A fórban két nagy védése volt Tőkének, majd azonos létszámban még egy. A fokozódó iramot Sándor Székely Ottó sem bírta, őt is kiállították gáncsolásért, ám továbbra sem esett gól. Közvetlenül a szünet előtt Szkacskov-Albert Zagidullin-Roberto Gliga akció végén majdnem örülhetett a román tábor.

A harmadik felvonás elején Németh Kristóf közeli próbálkozását a gólvonalon marta el Tőke visszavetődve, ez volt a találkozó legnagyobb helyzete és a legnagyobb védése. Támadásban maradtak a magyarok, rengeteg időt töltöttek a román zónában, ám hősiesen védekezett a rivális. A közönség űzte a kedvenceket, ám az 50. percben megtört a jég: Mihály Ákos a támadó harmadban rosszul tette vissza a pakkot, ebből megindultak a románok, Péter Balázs pedig kilőtte a jobb felső sarkot.

Eszeveszett rohamokba kezdett a magyar válogatott, és 4 perc 20 másodperc a vége előtt Hadobás Zétény lövésébe Hári János nyúlt bele a levegőben, így a korong védhetetlenül vágódott Tőke kapujába.

Azonban mégsem lett hosszabbítás, mert Sándor Székely megiramodott, jobb szélről lekorcsolyázta Hárit – aki amúgy csatár és nem védő -, elfektette Bálizst és 51 másodperccel a lefújás előtt beütötte a győztes gólt.

A végén lehozott kapus mellett Nilsson Henrik veszélyes lövését védte Tőke, aki 31 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A magyarok pénteken a házigazda olasz, a szombati záráson pedig a szlovén válogatottal találkoznak. Az első két helyezett jut fel a 16 csapatos világelitbe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

Kiemelt kép: Galló Vilmos (k) és Salló Alpár (j), a román válogatott játékosa a bolzanói divízió I/A jégkorong-világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában játszott Magyarország – Románia mérkőzésen a Sparkasse Arénában 2024. május 1-jén. Románia-Magyarország 2-1 (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)