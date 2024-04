Gazdag Dániel parádés gólját látni kell

A magyar válogatott támadó a 50. percben balról érkező passzot követően sarokkal juttatta a kapuba a labdát, ezzel egyenlített.

Gazdag with the back heel finish to level the match!!! Assisted by @QuinnSullivan1 🙌

Watch with #MLSSeasonPass on @appletv: https://t.co/FrGlMeJwc9#DOOP | #PHIvRSL 1-1 pic.twitter.com/ItIekKEj2n

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) April 28, 2024