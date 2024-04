A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) döntése értelmében magyar játékvezetői páros is közreműködik majd a párizsi olimpia kézilabdatornáján.

A magyar szövetség (MKSZ) csütörtöki tájékoztatása alapján Bíró Ádám és Kiss Olivér megbízatásával „teljessé vált a magyar kézilabdázás olimpiai jelenléte”, hiszen a férfi és női válogatott is indul, illetve a betétprogramként bemutatkozó strandkézilabda-gálán öt magyar játékos és egy edző képviselheti Magyarországot.

„Negyvennégy éve nem fordult elő olyan, hogy mindkét csapatunk és játékvezetőink is ott voltak az olimpián, ezzel teljes a magyar részvétel”

– emelte ki közleményben Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke.

„Ha ehhez hozzávesszük a strandkézilabdázókat, valóban nem lehet hiányérzetünk. Gratulálok Bíró Ádámnak és Kiss Olivérnek, valamint a teljes magyar játékvezetői társadalomnak és a sportdiplomatáinknak is, hiszen ez az ő sikerük is! A legjobb játékvezetők lesznek ott az olimpián, büszkék vagyunk rá, hogy köztük két magyar is fújhat a játékokon” – fűzte hozzá.

Párizsban a magyar kettős mellett algériai, argentin, bosnyák, cseh, dán, spanyol, francia, két német, északmacedón, montenegrói, norvég, szlovén, svájci és svéd kettős vezet majd mérkőzéseket. Magyar játékvezetők hetedszer lesznek résztvevői az ötkarikás játékoknak, legutóbb 24 éve, 2000-ben vehetett részt a sydneyi olimpián a Klucsó Jenő-Lekrinszki Tivadar páros.

A férfi válogatott csoportriválisai Argentína, Egyiptom, Norvégia, Dánia és Franciaország lesznek, a nők Angola, Brazília, Spanyolország, Hollandia és Franciaország ellen harcolhatják ki a nyolc közé jutást.