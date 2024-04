Hatvan éve nem volt ilyen: bekékül a Ferrari Forma–1-es csapata!

Öt év után ismét lesz névadó főszponzora Ferrari Forma–1-es istállónak, az amerikai Hewlett Packard (HP) számítástechnikai óriás ugyanis több évre szóló megállapodást kötött a modenai székhelyű autógyártóval.

Az amerikai számítástechnikai vállalat emblémája és jellegzetes kék színe már a május eleji Miami Nagydíjtól kezdve megjelenik a Ferrari F1-es festésén, valamint a pilóták versenyoverálján és a csapat felszerelésén – áll a közleményben.

It all starts in the garage, where we dare to dream and achieve. Today, @HP and @ScuderiaFerrari announce their historic title partnership.

We are thrilled to embark on a journey to empower people through technology and innovation and create meaningful connections worldwide 🏁… pic.twitter.com/X2b0GfiNrk

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 24, 2024