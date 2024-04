De Rossi marad az AS Roma vezetőedzője

A következő idényben is a januárban kinevezett Daniele De Rossi marad az Európa-ligában negyeddöntős AS Roma labdarúgócsapatának vezetőedzője.

„A szerdai találkozó után örömmel jelenthetjük be, hogy De Rossi a következő szezonban és a belátható jövőben is az AS Roma vezetőedzőjeként folytatja” – nyilatkozta közös közleményében a két klubtulajdonos, Dan és Ryan Friedkin. „Rövid regnálása alatt is érezhető a klubra gyakorolt pozitív hatása. A klubba vetett mélyen gyökerező hite összhangban van az AS Roma értékeivel, a várossal és a páratlan szurkolóival”.

Kapcsolódó tartalom

A játékosként az olasz válogatottal világbajnok tréner januárban José Mourinhótól vette át a szakmai munka irányítását. Azóta a Farkasok 16 tétmérkőzésen csupán kétszer szenvedtek vereséget: egyszer a Serie A-ban listavezető Internazionalétól, egyszer pedig Brightontól, de utóbbinak nem volt jelentősége, mert az El-nyolcaddöntő visszavágóját négygólos előnyben várták a rómaiak.

Az AS Roma remek formájának köszönhetően a bajnokságban feljött az ötödik helyre és harcban van a Bolognával a biztos Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyért, az Európa-liga negyeddöntőjében pedig egygólos előnnyel várja az AC Milan elleni visszavágót.

Kapcsolódó tartalom