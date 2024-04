Száz nappal az olimpia rajtja előtt már 150 kvótája van Magyarországnak

Már százötven kvótája van a magyar csapatnak, mely összességében közel kétszáz fős lehet – mondta Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke a MOB szerdai sajtótájékoztatóján, melyet száz nappal a párizsi olimpia megnyitója előtt tartottak.

A városligeti Millennium Házában rendezett eseményen a MOB első embere azzal kezdte beszédét, hogy kedden Olümpiában fellobbant az olimpiai láng, s ő csatlakozik Thomas Bachhoz, aki a görögországi ceremónián a mostani, háború sújtotta időkben a remény szimbólumának nevezte a lángot.

„Meg tudom erősíteni, amit Thomas Bach elnök úr mondott, hogy az olimpiai láng reményt ad ebben a nehéz időszakban, és remélhetőleg meghallja a világ a szavait és azt az üzenetét is talán, hogy akár tűzszünet is elérhető az olimpia ideje alatt” – hangsúlyozta Gyulay Zsolt, aki Marseille-ben futhat majd a lánggal egy rövid szakaszon.

A sportvezető beszélt arról is, hogy a MOB munkatársai július 12-én érkeznek majd az olimpiai faluba, ahol előkészítik a MOB-irodát, és igyekeznek előzetesen megtenni mindent, hogy a magyar sportolókat maximálisan tudják segíteni. Gyulay hozzátette, hogy a spanyolokkal, olaszokkal és portugálokkal lesznek egy blokkban a magyar sportolók, így a hangulatra „biztosan nem lesz majd panasz” a faluban.

A magyar csapattal kapcsolatban gratulált a legutóbb kvótát szerzett versenyzőknek, egyúttal külön kiemelte a női és férfi kézilabdázók sikerét, hangsúlyozva, hogy a csapatok jelenléte erősíti a csapatszellemet az egész küldöttségen belül.

„Rettenetesen örülünk az elmúlt időszak kvótás eredményeinek. Már most 150 kvótánál járunk, ami a legmerészebb álmainkat is kezdi felülmúlni” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy még sok kvalifikációs verseny van hátra, és úgy tűnik, közel lesz a létszám a 200 főhöz.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár elsőként a női kézilabdázók vasárnapi debreceni kvótaszerzéséhez gratulált.

„Ennél szebben nem is tudtunk volna ráfordulni az utolsó száz napra, az olimpia előtti hajrára. Húsz év után készülhetünk úgy egy nyári olimpiára, hogy négy csapatunk is ott lehet az ötkarikás játékokon, és nagyon szurkolunk férfi és női 3×3-as kosárlabdázóinknak is, akik még harcolnak a kvótákért” – fogalmazott az államtitkár, megjegyezve, a hazai sportirányítás kiemelt célja volt, hogy idén tavasszal minél több sportágban rendezzenek olimpiai kvalifikációs eseményeket Magyarországon, ezáltal a magyar sportolók hazai pályán küzdhessenek meg a kvótákért.

„A kézilabda-válogatottjaink teljesítménye is bizonyítja, hogy ez egy sikeres kezdeményezés volt. Ráadásul idén még mások mellett öttusában, kajak-kenuban, evezésben és ritmikus gimnasztikában is izgulhatunk itthon kvótaszerző versenyeken. Továbbá nyáron Budapest lesz az egyik helyszíne az OQS-nek, a sportot és a városi kultúrát ötvöző olimpiai kvalifikációs sorozatnak. A BMX freestyle, a breaktánc, a gördeszka és a sportmászás sportágakban a párizsi kvóták legalább felét a két állomásból álló selejtezőn keresztül osztják majd ki” – fejtette ki.

Schmidt Ádám hozzáfűzte, a hazai versenyeknek az a célja, hogy a hatásuk túlmutasson önmagukon, ezért az államtitkárság azon dolgozik, hogy ezek a rendezvények minél több embert megszólítsanak, minél többen menjenek el rájuk, szurkoljanak és próbálják ki magukat egy-egy sportágban. Ezért is vagyunk jelen minden ilyen rendezvényen a Sportoló Nemzet Program keretében szervezett különleges aktivitásokkal – mondta.

Az államtitkár hangsúlyozta, a sportirányítás azzal is igyekezett maximálisan segíteni a sportolókat, hogy a szakszövetségek már az év elején megkapták a támogatást, így tudják tervezni a felkészülést. Végül közölte, a száz nappal ráfordultunk a hajrára, s ebben az időszakban különösen fontos, hogy mindenki összefogjon és egy irányba húzzon.

Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja szerint a párizsi játékok abból a szempontból is különleges lesz, hogy két, a koronavírus-járvány miatt a nézők nélkül rendezett olimpia – a tokiói nyári és pekingi téli – után újra közönség előtt zajlanak majd a küzdelmek. Mint kiemelte, tízmillió belépőből már nyolcmillió gazdára talált, s noha sok belépő ára rendkívül magas, ugyanakkor a jegyek fele 50 euró alatt van, s minden sportágban árulnak megfizethető jegyeket.

A NOB-tag az eseményen külön kérte a magyar olimpikonokat, hogy az olimpiai faluban ne felejtsenek el majd szavazni Szilágyi Áronra, akit a MOB a NOB új sportolói bizottságába jelölt.

Fürjes Balázs megjegyezte, örülni kell annak, hogy európai olimpia lesz az idén, mert jelen állás szerint nem elképzelhetetlen, hogy legközelebb sokára, 16 vagy akár húsz év múlva lesz majd újra ötkarikás seregszemle a kontinensen.

A sajtótájékoztatón a MOB kiemelt támogatói közül a Magyar Bank Holding bemutatta új, a párizsi olimpiára tervezett bankkártyáit, melyet a másik főtámogatóval, a Visával közösen készített. Utóbbi vállalat világszinten 150 sportolót támogat kiemelten, köztük Milák Kristófot is.

A sajtótájékoztatót követően egy 2024 méteres futást is rendeztek a Magyar Olimpiai Bizottság, támogatói, a Visa, az MVM és az MBH Bank dolgozóinak részvételével a Városligetben. A futam előtti bemelegítést a vívó Rédli András tartotta, a mezőny élén pedig a háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Szabó Gabriella haladt.