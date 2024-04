A világ egyik legnehezebb versenyére készül Weöres Szabolcs vitorlázó

Elmondása szerint lépésről lépésre halad a felkészülésben a vitorlázó Weöres Szabolcs, aki a világ legnehezebbnek tartott versenyére, a Vendée Globe-ra készül, amelyen egyedül, kikötés nélkül kell körbehajózni a Földet.

Az 50 éves sportember az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában hétfőn elmondta: régi álma a részvétel, korábban mindig követte Fa Nándor szereplését és az előző Vendée Globe befutójakor döntötte el, hogy négy év múlva ő is megpróbál ott lenni a rajtnál.

A kihívás kvalifikációhoz kötött. A szervezők 40 hajóban maximalizálták az indulói létszámot, s a kvalifikációs versenyeken gyűjtött mérföldek nagy súllyal esnek latba a végeredményben.

Weöres elmondta, hogy a hónap végén áthajózik New Yorkba a csapatával, s ez az út kitűnő lehetőséget kínál arra, hogy még jobban felkészítsék a hajóját, a 2007-es évjáratú New Europe-ot. Az Egyesült Államokból az utolsó szóló kvalifikációs versenyén indulva visszavitorlázik Franciaországba.

„Amennyiben ezt a távot sikerrel teljesítem, úgy biztos a részvételem a Vendée Globe-on”

– jelentette ki a május végén rajtoló New York Vendée-Les Sables d’Olonne transzatlanti megméretésről.

Weöres Szabolcs elmondta, hogy a nagy előd Fa Nándorral folyamatosan kapcsolatban van.

„Nagyon sokat jelent az ő jelenléte, hiszen úttörő ebben a műfajban, első magyarként vett részt a franciák mellett ezen a versenyen. Óriási a tapasztalata, rengeteget segít a felkészülésben”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy több versenyen is résztvettek közösen.

A tizedik Vendée Globe november 10-én rajtol a franciaországi Les Sables d’Olonne-ból. A résztvevőknek négy hónap alatt, kikötés és külső segítség nélkül kell teljesíteniük a versenyt.

A magyar sportember úgy nyilatkozott: most az az elsődleges célja, hogy ott legyen a rajtnál, belekerüljön ebbe a világba és tapasztalatot szerezzen. Kiemelte: a Vendée Globe jóval több, mint egy sportesemény, az idei kiírásban például a szervezők sok környezetvédelmi célt is megfogalmaztak, ezek megvalósításában a versenyzők is résztvesznek.

Weöres Szabolcs fizikailag és mentálisan is készül a kihívásra.

„Igyekszem részekre bontani a versenyt. Fontos, hogy lépésről lépésre haladjak és az adott pillanatra koncentráljak”

– fogalmazott.

Fa Nándor nyomdokaiba lépve Weöres Szabolcs második magyarként indulhat a vitorlázás Mount Everestjének is nevezett Vendée Globe-on, a világ legnehezebbnek számító sportversenyén, amelyen a résztvevőknek egyedül, külső segítség és kikötés nélkül kell körbehajózniuk a bolygót.

Fa Nándor 1993-ban 128 nap alatt célba érve ötödik lett a versenyen, a 2016/17-es viadalon pedig 93 nap 22 óra 52 perc és 9 másodperc alatt vitorlázta körbe a bolygót és a nyolcadik helyen végzett.

Kiemelt kép: Weöres Szabolcs vitorlázó a sikeres tavalyi évről tartott kerekasztal-beszélgetésen Budapesten, az MVM III. kerületi székházában 2024. január 23-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)