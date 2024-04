Márton Gréta: Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a csodának

A beálló Pásztor Noémi szerint sokan lebecsülték a magyar női kézilabda-válogatottat, amely azonban a debreceni olimpiai selejtezőtornán a kvótaszerzéssel bizonyította, hogy jó csapat.

„A papírforma azért van, hogy felborítsuk, és mi ezt megtettük ezen a hétvégén. Úgy gondolom, talán egy kicsit lebecsültek minket az emberek. Nem sikerült túlságosan jól a legutóbbi világversenyünk, és mindenki abból indult ki, de mi jó csapat vagyunk, jó a csapategység, úgyhogy nagyon jól tudunk küzdeni, szerintem ezért alakult ilyen simán ez a selejtezőtorna” – nyilatkozta az MTI-nek a Japán ellen 37-28-ra megnyert vasárnapi meccs után a Mosonmagyaróvár beállója, aki mindkét lövését gólra váltotta.

A magyarok csütörtökön 49-11-re verték Nagy-Britanniát, pénteken 28-25-re nyertek Svédország ellen, így a tabella első helyén végeztek.

A válogatott a decemberi világbajnokságon tizedik lett, a svédekkel akkor is találkozott és 26-22-re kikapott.

„Hiszek abban, hogy minden okkal történik, és talán ha a világbajnokságon győzni tudtunk volna a svédek ellen, akkor nem tartanánk ott, ahol most tartunk, mert azt gondolom, a vb megerősített minket egyénenként, illetve a csapatkohéziót is” – mondta az MTI-nek Márton Gréta.

A Ferencváros balszélsője hozzátette, kellett, hogy egy picit észbe kapjanak, illetve az, hogy legyen előttük egy cél, amiért küzdhetnek. A világbajnokság után mindenki tudta, milyen kemény hónapok vannak előttük, mindenki úgy kelt fel és úgy feküdt, hogy a klubjában a legjobbját nyújtsa.

„Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a csodának, hogy a válogatott kijutott az olimpiára.

Nagyon nehéz világbajnokságunk volt, de ott is volt egy célunk, egy álmunk, és tudtuk, hogy ez az április kifejezetten fontos, úgyhogy nagyon örülök, hogy ott végül olyan helyezést értünk el, hogy most selejtezhettünk, és hogy ilyen jól alakult ez a hosszú hétvége” – magyarázta Márton, aki háromszor talált be a japán kapuba.

Kapcsolódó tartalom

A magyar férfiválogatott március közepén szerzett kvótát, és idén nyáron negyedszer fordul elő, hogy mindkét magyar kézilabdacsapat ott lesz az ötkarikás mezőnyben.

„Nagyon inspiráltak minket a fiúk. Néztük az összes mérkőzésüket, és emlékszem arra, amikor Lékai Máté bedobta az utolsó gólt, mennyire kirázott engem is a hideg, és azt éreztem, hogy szeretném én is ezt átélni a csapattal, illetve írtunk is egymásnak, hogy mi is szeretnénk ezt megvalósítani, és együtt szeretnénk a fiúkkal Párizsba utazni. Úgyhogy azt tudom mondani, óriási inspirációt adtak, és még nagyobb löketet ahhoz, hogy küzdjünk az álmainkért” – utalt a portugálok ellen 30-27-re megnyert meccs emlékezetes Lékai-góljára klubtársa, Márton.

Albek Anna úgy vélekedett, sokan nem várták tőlünk ezt a nagy sikert, és ez plusz motiváció volt az egész csapatnak.

„Már két-három hónapja ezzel kelünk és fekszünk, hogy ezen a tornán mindent beleadjunk, és sikerült! Egy olyan magabiztosságot árasztó csapat volt most a pályán, amit lehetetlen volt megverni. Nagyon sok extra teljesítmény is kellett, Klujber Katrintól, Bíró Blankától és a szélsőktől is” – mondta az MTI-nek a Mosonmagyaróvár jobbátlövője.

Kapcsolódó tartalom

Hangsúlyozta, ezen a négy napon olyan teljesítményt tudtak nyújtani, ami tényleg extra volt. Meglátása szerint mérföldkő lehet ez a siker, és már az utolsó vb-meccsünkön is érződött, hogy nagyon extra dolgokra képesek, a horvátok elleni mérkőzésen is megmutatták, hogy nagyon nagy erő lakozik a csapatban, és együtt igazán erősek.

„Az előbb az egyéni teljesítményekről beszéltem, mégis csapatként tudunk mindig nyerni.

Ezen a három mérkőzésen is úgy jöttünk ki a pályára, hogy együtt szeretnénk ezt végrehajtani, és sikerült is” – szögezte le.

Albek hangsúlyozta, még nagyon sokat kell dolgozniuk azért, hogy ezt a formát és ezt a teljesítményt stabilizálni tudják, mert még mindig fiatal a csapat, amelyben benne vannak a hullámvölgyek is.

„Ha bármilyen célt kitűzünk magunk elé, azt csak csapatként tudjuk elérni, úgy, hogy együtt dobban mindenki szíve. Én már nagyon várom a nyári felkészülést is, tudom, hogy nagyon nehéz lesz, de erre minden nyaramat rááldoznám” – mondta.

Kiemelt kép: Márton Gréta (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)