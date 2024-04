Szoboszlai elárulta a tetoválásai titkát

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott és a Liverpool középpályása egy interjúban a tetoválásairól mesélt. A labdarúgó elárulta, hogy az elsőről édesapját is meg kellett győznie.

Szoboszlairól köztudott, hogy édesapja egészen kiskorától kezdve egyengette a pályafutását, és egyáltalán nem kivételezett vele. Épp ellenkezőleg, neki mindig a maximumon kellett teljesítenie. Nem meglepő, hogy az első tetoválása is egy édesapjával kötött fogadáshoz volt kötve.

„Azt mondta, ha edzésen a futásteszten én leszek a legjobb, megengedi, hogy megcsináltathassam az első tetoválásomat”

– mondta a magyar válogatott kapitánya.

Amikor Szoboszlai Liverpoolba szerződött, sok szurkoló azonnal szívébe zárta, mert a bal alkarján lévő tetoválása egy idézet a Liverpool legendájától, Steven Gerrardtól. A középpályás beismerte, nem Gerrard miatt varratta magára a mondatot, hanem mert teljes mértékben azonosul annak mondanivalójával.

Dominik Szoboszlai has a tattoo on his forearm, a quote made by Liverpool legend Steven Gerrard: „Yeah course” which can be read on Szoboszlai’s arm in Hungarian. 🇭🇺 pic.twitter.com/ECpOl3HxlR — Anfield Fix (@AnfieIdFix) June 28, 2023

„Minden alkalommal, amikor a karomra nézek, vagy a tükörben meglátom ezt a mondatot, emlékeztetem magam, hogy folytatnom kell, és továbbra is úgy csinálni, mint eddig.”

– mondta Szoboszlai.

A játékos azt is kiemelte, hogy ha fontos trófeát nyer a Liverpoollal, akkor azt magára tetováltatja. De, hogy tisztességes maradjon korábbi klubjaival szemben is, amelyek segítettek neki eljutni idáig, biztosan csináltat tetoválást a Lipcsével és a Salzburggal is.

„Fontos tudnom, hogy honnan jöttem, és hálás vagyok az előző klubjaimnak, hogy megadták a lehetőséget a fejlődésre”

– fogalmazott Szoboszlai, majd hozzátette: a mezszám, amelyet profi labdarúgóként hordott, már meg van örökítve a mellkasán.

A focista a családjára is kitért, amely nagyon fontos számára, hiszen a szüleire és a húgára minden körülmények között számíthat. Szerinte ezért is természetes, hogy róluk is készültek tetoválásai.

