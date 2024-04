Ők a jövő új tenisz-csillagai: Egyre több gyereket inspirál Fucsovics és Marozsán

Noha a tenisz nem igazán tartozott azon sportágak közé, amelyek tömegesen vonzzák a gyerekeket, ez egyre inkább megváltozni látszik. A „nagyok”, vagyis Fucsovics Márton és Marozsán Fábián egyre nagyobb sikereit látva mind több gyerek álmodik nemzetközi tenisz-dicsőségről.

Magyarország ráadásul egyre szebb eredményeket ér el világszinten is az utánpótlás-korosztálynak köszönhetően, legutóbb csoportelsőként jutottunk tovább az Európa bajnokságon. Sávolt Attila vezetésével a Magyar Tenisz Szövetség is egyre több támogatást igyekszik nyújtani a sportkluboknak, de vannak olyan európai versenyek is, amelyeket a szövetség finanszíroz, Kisantal Péter szövetségi kapitány közbenjárásával válogatott teniszezők ingyen használhatják a pályákat is.

Giovantsis Noel az U14-es korosztály egyik nagy reménysége. A fiatal tenisz-reménység most ráadásul duplázott az U14-es fedett pályás Országos Bajnokságon. A Tenisz Műhely játékosa első egyéni bajnoki címét szerezte meg a balatonfüredi Forrás Sportklubban. Noel az elődöntőig szettveszteség nélkül menetelt, ott klubtársa, Jóny Márk megnehezítette a dolgát, de visszajött a szetthátrányból, és 4:6 6:1 6:4-gyel bejutott a döntőbe. Szebeni Miklós (Okos Tenisz SE) Balázs Dávid (TM) 7:6(4) 6:1-es legyőzésével léphetett pályára a fináléban, ahol végül Noel 7:5 6:1 arányban felülmúlta.

Párosban Balázs Dáviddal hozhatták el a trófeát, a döntőben 6:4 7:5-re nyertek Lipp Máté Lőrinc és Szebeni Miklós kettőse ellen. Harmadik helyen a Sávolt Dorián/Jóny Márk (TM) és a Sonkodi Boldizsár (VTA) / Oláh-Le Milán Viet (SVSE) duók végeztek.

Egyre több az új reménység

„Az ösztöndíj programok nagyon sokat segítenek abban, hogy újabb célokat tűzzünk ki magunk elé. Én is megkaptam a Gerevich ösztöndíjat, amit szeretnék megköszönni. Azt látom, hogy egyre több gyerek próbálja ki és szereti meg ezt a sportot Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor vagy Valkusz Máté sikereit látva, akik egyre több gyereket inspirálnak” – mondta el Giovantsis Noel.

Noel mellett egyre több az új reménység is. A 2010-es korosztályban Mokán István Damján és Szebeni Miklós is kiváló teljesítményt nyújtanak, a lányok közül pedig Sávolt Karolina ér el egyre szebb eredményeket, a tenisz mellett ráadásul a legfiatalabb festőművész is ő ma Magyarországon.

„Én is 2010-es korosztály vagyok, de annak is az utolsó napján születtem, december 31-én. A tenisz mellett zongorázni tanulok. 2011-es korosztály kiváló játékosai nagy tehetségei,

Fazekas Vencel, Balázs Dávid, Jóny Márk, ők is a Tenisz Műhely játékosai és Selmeci Petra tanítványai” – tette hozzá a fiatal teniszező, aki alig hat évesen kezdte el a sportot.

„A teniszt bármikor el lehet kezdeni akár amatőr szinten is. Én 6 éves korom óta teniszezem, először Kovács S. Ottó adta a kezembe az ütőt és ő szerettette meg velem ezt a sportot. A versenysport persze nagyon sok lemondással jár és nagyon kell szeretni a teniszt. Annak ajánlom, aki minden elé tudja helyezni ezt a sportot. A tenisz önállóságra, fegyelemre, kitartásra tanít, mert a pályán, amikor játszom mindenért én felelek. Egyedül hozom meg a döntéseket, amik lehetnek jók és rosszak is, de mindenből tanulok. Sőt, a vesztes meccsekből lehet a legtöbbet tanulni” még az út elején vagyok nagyon – magyarázta Giovantsis Noel.