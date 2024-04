Két év múlva is lesz kajak-kenu világkupa Szegeden

A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) vezető testülete, a Board londoni ülésén döntés született arról, hogy 2026-ban is Szegeden rendezik az egyik gyorsasági világkupaversenyt.

Ez egyben azt is jelenti, hogy 2023-tól kezdve sorozatban negyedszer Magyarországon kezdik a szezont a világ legjobb kajakosai és kenusai. Ráadásul a 2026-os vk már az alakuló új olimpiai kvalifikációs rendszerben is kiemelt szerepet kaphat – írja a magyar szövetség (MKKSZ) honlapja.

„Nem született meglepetés, bíztunk benne, hogy 2026-ban is rendezhetünk világkupát” – mondta Horváth Noémi, az ICF SUP bizottságának elnöke. „Nyilván azt

látjuk, hogy Szegedre szívesen jönnek a csapatok, de az ICF is nagy örömmel rendez itt versenyt, hiszen látják, hogy milyen profi körülmények várják.

Mindenki egyetértett abban, hogy Szegeden legyen világkupa 2026-ban is.”

Az ICF-ben jelenleg egy külön munkacsoport dolgozik egy új kvalifikációs rendszer létrehozásán, amelyet a következő olimpiai ciklustól kezdve alkalmaznának. Ennek a munkacsoportnak tagja Kárai Péter, az MKKSZ gazdasági és vagyongazdálkodási alelnöke is. Bár az új rendszer bevezetéséről és részleteiről csak később várható hivatalos döntés, az már most biztosnak látszik, hogy a 2026-os szegedi világkupa eredményei is beleszámítanak majd a kvalifikációba.

„2026-ban a tervek szerint már teljes gőzzel fog menni az új olimpiai kvalifikációs rendszer, ami azt jelenti, hogy az olimpiai kvóták egy részét a világranglista alapján osztják majd ki” – fogalmazott Horváth Noémi, aki jelen volt a londoni ülésen. „Eddig a kvóták nagy része a világbajnokságon talált gazdára és az olimpia évében voltak kontinentális pótkvalifikációs versenyek. A tervek szerint meg fog változni ez a rendszer, a világranglista mellett a kontinentális bajnokságokról lehet majd közvetlenül kijutni az olimpiára. Azért kell majd három világkupa, hogy a sportolóknak minél több esélyük legyen pontokat szerezni.”

