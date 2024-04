Minden figyelem Milák Kristófra és Hosszú Katikára irányul, újabb olimpiai szintek születhetnek a Duna Arénában

Keddtől péntekig a Duna Arénában rendezik meg az úszók országos bajnokságát, ahol többen is az párizsi ötkarikás szintet szeretnék elérni, de a legnagyobb figyelem a visszatérő olimpiai bajnokokra, Milák Kristófra és Hosszú Katinkára irányul.

A Tokióban 200 méter pillangón aranyérmes Milák legutóbb éppen egy éve a kaposvári országos bajnokságon versenyezett, azóta szinte „eltűnt” a nyilvánosság elől, kihagyta a fukuokai és a dohai világbajnokságot is, formájáról szinte semmit nem lehet tudni. A világcsúcstartó klasszis hat számban nevezett az eseményre, gyorson és pillangón szerepel a neve a rajtlistán, 50, 100 és 200 méteren.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszút még régebben, a 2022-es római Európa-bajnokságon láthatta legutóbb a közönség. Most már édesanyaként ugrik medencébe, és korábban azt mondta, megcélozza pályafutása hatodik ötkarikás részvételét is. A 34 éves úszó 100 méter pillangón, valamint 200 és 400 méter vegyesen adta le nevezését.

Kapás Boglárka a dohai világbajnokságon mindössze öt századra volt attól, hogy 200 méter pillangón megússza az olimpiai szintet, most a Duna Aréna „híresen gyors” medencéjében lesz lehetősége erre. Férje, a 200 méter háton Tokióban ötödik Telegdy Ádámnak ugyan már megvan a szükséges ideje, de a hazai rangsorban csak harmadik a világbajnok Kós Hubert és Kovács Benedek mögött. Előbbi nem vesz részt az országos bajnokságon, utóbbi viszont visszatér a medencébe azt követően, hogy a dohai vb-ről az utolsó pillanatban lemaradt combsérülés miatt.

Sárkány Zalán immár amerikai egyetemi bajnokként vesz részt az eseményen. A veszprémi nyíltvízi klasszisokkal készülő úszónak 1500 méter gyorson van már szintje, formája alapján azonban akár 800-on is kiharcolhatja a párizsi részvételt.

Holló Balázs hosszú ideje „üldözi” 400 méter vegyesen az olimpiai szintet. Most újabb lehetőség számára a kvalifikációra, mint ahogyan Mihályvári-Farkas Viktóriának is, aki a hosszútávú medencés ob-n nyújtott teljesítményére – 10 000 méteren és 1500 méteren is nyert – alapozva lehet bizakodó.

A 17 órakor kezdődő döntőket a Duna World élőben közvetíti.

Kiemelt kép: Hosszú Katinka a női 200 méteres vegyesúszás elődöntőjében a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 15-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)