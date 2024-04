Fáklyákat gyújtottak és székeket dobáltak a rendőrökre a drukkerek a stadionban

Legkevesebb három rendőr megsérült a Hajduk Split labdarúgócsapatának szurkolói és a rendfenntartók szerdai összetűzésében, amely után több mint ötven személyt előállítottak.

A rendbontás a Horvát Kupa spliti elődöntőjének lefújása után kezdődött, a Dinamo Zagreb által 1-0-ra megnyert mérkőzést követően több tucatnyi hazai ultra tört be a játéktérre és a Dinamo futballistái után futott. A rendőrség visszaszorította őket a lelátóra, ahonnan aztán feltépett székeket dobáltak a rendfenntartókra. A zágrábi játékosoknak közben sikerült az öltözőbe menekülniük.

Riots in Split last night after Hajduk Split lost the semi-final of the Croatian cup vs Dinamo Zagreb 🇭🇷💥 pic.twitter.com/URolJQL0ht

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 4, 2024