„És újra ott van Puskásnál a labda, lövés, gól!” – Hidegrázós képsorokkal emlékezünk a valaha élt leghíresebb magyarra

Öcsi, Pancho, a Száguldó Őrnagy. Puskás Ferenc beceneveit talán többen ismerik, mint ahányan Magyarországon élnek, de azt kevesen tudják, hogy a magyar futball világhírű ballábas csatára Purczeld Ferenc néven született 1927. április 1-jén Budapesten.

„És újra ott van Puskásnál a labda, lövés, gól! Nagyszerű, remek Puskás-gól! Zeng-zúg az aréna!” – idézték fel az Nemzeti Sporthíradóban minden idők egyik legjobb labdarúgójának egyik gólját annak a 806 Puskás Ferenc-gólból, amit pályafutása hivatalos mérkőzésein szerzett. Mind közül a legemlékezetesebb pedig minden bizonnyal az, amelyet az angolok elleni legendás összecsapáson jegyzett.

Mint ismert,

1953-ban az évszázad mérkőzésén a Puskás Ferenc vezette magyar válogatott 6:3-ra legyőzte Angliát, amely addig 90 év alatt egyszer sem kapott ki hazai pályán európai ellenféltől.

Az 1927 április 1-én, Purczeld Ferenc néven született egykori klasszis támadó saját elmondása szerint a Wembley Stadionban aratott sikerre volt a legbüszkébb, de emellett is számos emlékezetes pillanatot okozott a magyar embereknek. A nemzeti csapatban 85 meccsen 84-szer eredményes legendás játékos 1952-ben olimpiai bajnok lett, két évvel később pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett.

1942 és 1956 között a Honvéd tagjaként 360 gólt jegyzett 352 mérkőzésen, és 5 bajnoki címhez is hozzásegítette a kispestieket. 1958-tól már a Real Madridot erősítette, méghozzá 156 találattal 180 meccsen, 1966-ig. Ebben az időszakban vezérletével öt spanyol bajnoki címet és egy spanyol kupát nyert az együttes, a Bajnokok Ligája elődjének számító BEK trófeáját pedig háromszor hódította el. A legendás játékos születési évfordulójáról természetesen ezúttal is megemlékezett a madridi sztárcsapat.

Puskás Ferenc a játékospályafutása után hat kontinensen is edzősködött, és a magyar válogatott kispadján is ült négy mérkőzésen.

Örökségét és elismertségét pedig jól jellemzi, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség róla nevezte el az év legszebb góljáért járó díjat,

Magyarországon pedig az emléktáblák és szobrok mellett többek között rajzfilmsorozat és színházi előadás is igyekszik méltó emléket álltani a valaha élt leghíresebb magyarnak.

Az ő nevét viseli a magyar labdarúgó-válogatott otthona, a Puskás Aréna is, ahol egyébként jelenleg már 9 mérkőzés óta veretlen a nemzeti csapat. És az idegenbeli meccseket is beleszámolva már 14 találkozó óta nem találtak legyőzőre Szoboszlai Dominikék, erre pedig minden bizonnyal Puskás Ferenc is büszke lenne. Ennél hosszabb veretlenségi sorozatra ugyanis legutóbb épp az Aranycsapat volt képes. Minden idők legjobb magyar labdarúgója 2006 november 17-én hunyt el, és Szent István-bazilikában helyezték végső nyugalomra.

A kiemelt képen: Puskás Ferenc labdarúgó, a Budapesti Honvéd Sportegyesület játékosa, a Helsinki Nyári Olimpiai Játékok aranyérmes labdarúgó csapatának tagja úttörő labdarúgókkal a Honvéd sporttelepén (Fotó: Nemzeti Archívum/MTI/Bojár Sándor)