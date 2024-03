Vancsa és Bolla is jó formában várja a barátságos mérkőzéseket

Vancsa Zalán és Bolla Bendegúz is jó formában várja a magyar labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzéseit pénteken a törökök, majd jövő kedden a koszovóiak ellen.

Bolla Bendegúz 13-szoros válogatott már az előző Európa-bajnokságon is bekerült Marco Rossi szövetségi kapitány keretébe, akkor azonban nem lépett pályára.

„Már akkor hatalmas szó volt, hogy ott lehettem a keretben, most is az az elsődleges célom, hogy bekerüljek, majd aztán ha úgy alakul, akkor pályára is tudjak lépni, de ehhez még sokat kell tennem. Úgy gondolom, jó úton vagyok, ezt szeretném folytatni és akkor minden esélyem meg is lesz rá” – mondta Bolla a hétfői sajtótájékoztatón Telkiben, majd hozzátette, az utóbbi időben többször is bizonyíthattak erősebb csapatok ellen, így már tapasztaltabbak ebben a tekintetben.

„Ahogy azt a szövetségi kapitány is mindig elmondja, számunkra nincsen barátságos mérkőzés, mindkét találkozót nagyon komolyan fogjuk venni. Tekinthetjük ezeket a meccseket főpróbaként is, nyilván a saját játékunkra szeretnénk koncentrálni, hogy minél hatékonyabb legyen az Eb-re. Természetesen mindent meg fogunk tenni, hogy győzelmet arassunk mindkét mérkőzésen hazai közönség előtt” – hangsúlyozta a Servette FC játékosa. A svájci élvonalban szélsőként játszó futballista azt is elárulta, hogy a bajnokság színvonala ugyan erősebb a hazainál, de az Eb-rivális svájci válogatottból csak néhányan szerepelnek a Szuperligában, így ebből nem lehet megállapítani, milyen játékerőt képvisel a nemzeti csapatuk.

Vancsa Zalán pedig kiemelte, nagyon boldog, hogy másfél év után ismét a felnőtt csapatba kapott meghívót. A belga másodosztályú Lommel játékosa hozzátette, ezért nagyon sokat dolgozott és sokkal érettebb is lett, így meg szeretné mutatni a soron következő két találkozón és az edzéseken is, hogy mire képes.

A 19 éves magyar támadó is jó formában érzi magát, az újságírók kérdésére azt is kifejtette, szeretne feljebb lépni, csapatával pedig minden esélyük megvan rá, hogy feljussanak az élvonalba, mivel második helyen állnak a bajnokságban. Ugyanakkor azt is megjegyezte, még nem tudja, hogy jövőre a Lommellel vagy esetleg egy másik csapattal fog előrelépni, most azonban csak az előttük álló fontos mérkőzésekre koncentrál. Vancsa elmondása szerint még nem beszélt Marco Rossival arról, hogy hol lehet majd a helye a pályán, de nagyjából tudja, hol lehetne rá számítani.

Marco Rossi korábban elárulta, hogy a következő két ellenfél játékstílusa hasonló a német és a svájci válogatottéhoz, míg a skótok ennél agresszívebbek lesznek az Eb-n. Az olasz-magyar szakember azt is kiemelte, hogy a magyar csapatnak ezeken a találkozókon kell pontosítania azokat a kulcsfontosságú részleteket, ami egy erősebb riválissal szemben akár majd döntő is lehet.

A magyar válogatott pénteken Törökország, négy nappal később, jövő kedden pedig Koszovó csapatát fogadja a Puskás Arénában. A magyarok júniusban további két felkészülési meccset játszanak, az Eb-n pedig június 15-én Svájccal, 19-én a házigazda németekkel, valamint 23-án a skótokkal találkoznak a csoportkörben.