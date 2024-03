Lékai Máté: Hazai pályán a válogatott ilyen fontos mérkőzést talán még sosem nyert

A magyar férfi kézilabda-válogatott vasárnap 30-27-re legyőzte Portugáliát az olimpiai selejtezőtorna sorsdöntő mérkőzésén, ezzel megszerezte a párizsi kvótát. A mérkőzést követően a csapat rutinos játékosa, Lékai Máté elérzékenyülten nyilatkozott az M4 Sport helyszíni stúdiójában.

„Fantasztikus volt, szavakkal nem tudom elmondani. Hazai pályán szerintem ilyen fontos meccset még nem nyert a válogatott. Kint vagyunk az olimpián, már csak a felkészülést éljük túl!” – nevetett Lékai Máté, akinek végül

nem ez volt az utolsó válogatott mérkőzése, hiszen Párizsban is lesz még jónéhány.

„Fantasztikus volt itt játszani hatezer ember előtt, az utolsó leheletünkig küzdöttünk. Óriási tartás van a csapatban, hogy fordítani tudott. Emberhátrányban Lacinak volt egy sáncos védése, akkor éreztem, hogy ez már meglehet” – elemezte a meccs utolsó találatát szerző Lékai.

„Mikler Rolival mi vagyunk a két nagy öreg a csapatban, ez nagy öröm a pályafutásunkban. Nyilván én is próbálok segíteni a fiataloknak, elsősorban a posztomon, de például Imre Bencével egy klubban játszunk, egész jó munkát végzek vele” – mondta tréfásan az irányító, hozzátéve, hogy most nem öt perc ünneplés következik.

A 35 éves játékos családja is a helyszínen szurkolta ki a sikert. „Amikor megszületett a gyerekem, az volt az álmom, hogy lásson még kézilabdázni, olyan korban, amire még emlékezni fog. Most ötéves, és bízom benne, ő is emlékszik majd, apáék mit műveltek Tatabányán” – fogalmazott könnyeivel küszködve Lékai.

Kiemelt kép: Lékai Máté. (Forrás: MTI)