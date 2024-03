Liu Shaolin: Most vagyok a legjobb formában az idényben

Liu Shaolin Sándor szerint most van a legjobb formában az idény során, így bizakodó a rövidpályás gyorskorcsolyázók rotterdami világbajnokságát illetően.

„Mindkét futam hasonló erősségű volt, az elsőben próbáltam minimumot teljesíteni, hogy tartalékoljak. A másodikban kicsit sokat vezettem, de így is jól sikerült” – értékelte az MTI-nek az 1000 méter selejtezőjében aratott két futamgyőzelmét a magyar színekben olimpiai és kétszeres világbajnok versenyző, aki kínaiként az első vb-jén szerepel. A visszatérés jól sikerült, elvégre szereztünk érmeket az első világkupákon, de most érzem magam a legjobb formában fizikálisan. Ehhez talán az is hozzájárul, hogy új cipőben kezdtem az idényt, de nem éreztem annyira jónak, ezért a vb-re visszaváltottam a régire.

A 28 éves klasszis elárulta, az ázsiai országban nagyobb és erősebb csapatban készülnek, ezért az edzések is keményebbek. Mint fogalmazott, számára kifejezetten motiváló ennyi kiváló versenyzővel készülni. Öccséhez, a kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoanghoz hasonlóan úgy vélekedett, minden körülmény adott abban a sportkomplexumban, amelyben a kínai válogatott lakik és edz.

A vb-n egyéniben csak 1000 méteren induló Liu Shaolin úgy vélte, egyrészt szívesen versenyezne több számban, másrészt viszont könnyebbséget is jelent, mert azt néha már soknak érezte, hogy minden távon rajthoz kellett állnia.

„Így százszázalékosan, akarom mondani ezerszázalékosan az 1000 méterre koncentrálhatok” – mondta mosolyogva az országváltás miatt az előző szezont teljes egészében kihagyó Liu Shaolin, aki kifejtette, a kínai válogatottnál annak reményében osztották el a számokat, hogy mindhárom egyéni távon kiharcolják a maximális három indulót a jövő évi, pekingi világbajnokságra.

„Ahhoz képest egész jó a jég, hogy nem állandó pályáról beszélünk. Ugyan kissé puha és olvad, de reméljük, sikerül hétvégére megtartani ezen a szinten akkor is, amikor telt ház és ezáltal még melegebb lesz a csarnokban”. – értékelte a hollandiai körülményeket.

Liu Shaolin arról is mesélt, hogy a beilleszkedésükkel nem volt gond, mivel édesapjuk révén már kiskorukban megtapasztalták a kínai kultúrát, illetve kínai nagyszüleik is gyakran meglátogatták őket Magyarországon.

A rotterdami Ahoy Arénában szombaton 500 és 1500 méteren osztanak érmeket, valamint a staféták elődöntőit bonyolítják le, vasárnap pedig az 1000 méter és a váltók csatározásaival ér véget a vb.