Sima győzelemmel kezdett a magyar kéziválogatott Tunézia ellen az olimpiai selejtezőn

A magyar férfi kézilabda-válogatott végig vezetve 33–24-re legyőzte Tunéziát az olimpiai selejtező négycsapatos tornájának első fordulójában, Tatabányán csütörtökön. Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint további két nehéz meccs vár a magyar együttesre.

Meglepetésre nem volt telt ház a magyarok első meccsén, több száz szék üresen maradt a lelátókon. Mindez a hangulatra és a hazai csapat kezdésére nem nyomta rá a bélyegét, mert bár több lövés is kimaradt, az ellenfél védekezés-váltásaira gyorsan és jól reagáltak Lékai Mátéék.

Amikor Tunézia nyitott védekezésre tért át, rendre a szélsők kapták a labdát, és szinte mindig be is találtak.

A tizedik percben 6–3 volt az állás, de a folytatásban támadásban és védekezésben is kevesebbet hibáztak az észak-afrikaiak és hat perccel később egyenlítettek (8–8). A cserék hatására újra lendületbe kerültek a házigazdák, hatékonyan működött a védekezés, Mikler Roland ismét bravúrosan védett, és kilenc perc alatt egy 6-0-s sorozattal ellépett együttese, amely a szünetben már 17–10-es előnyben volt.

A második félidőt 4–1-es szériával kezdte Tunézia, amelyből a meccs kétharmadánál piros lap miatt kivált az addig három gólt dobó Hazem Baka. Egy 4–1-es magyar sorozat után visszaállt a hétgólos különbség. A norvég-portugál találkozót követően ezen a mérkőzésen is rövid kényszerszünetet kellett tartani, mert a pályán elhelyezett egyik reklámfeliratnak elengedett a ragasztása. Közben arcsérülés miatt Sipos Adriánt ápolták, de a csereként beállt kapus, Bartucz László védéseire, illetve a remek védekezésre alapozva tartotta magabiztos előnyét a magyar válogatott.

Már az utolsó tíz percet megelőzően eldőlt a meccs, az 52. percben volt először tíz közte, ekkor már a játékpercek elosztására, a rotációra is figyelt Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

Mikler Roland nyolc, Bartucz László négy védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Mohamed Aziz Aidi, Isszam Rzig és Anuar ben-Abdallah négy-négy gólt szerzett, Mehdi Szadri Harbi négy, Fradzs ben-Tekaja hét védéssel zárt.

A magyar válogatott tagjai megköszönik a szurkolást a férfi kézilabda olimpiai selejtezőtorna Magyarország–Tunézia mérkőzése után a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban, 2024. március 14-én. A magyar csapat 33-24-re nyert. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A két csapat nyolcadik egymás elleni mérkőzésén egy tunéziai siker és egy döntetlen mellett a hatodik magyar győzelem született.

„Ahogy a meccs előtt is mondtam, egy torna első mérkőzésén rendkívül fontos a győzelem, mert ha nem sikerül, a második találkozón az életben maradásért kell játszani” – nyilatkozta Chema Rodríguez az MTI-nek.

A szövetségi kapitány hozzátette, minden úgy történt, ahogyan várták,

alaposan felkészültek, a játékosok pedig remek teljesítményt nyújtottak, és akár több góllal is győzhettek volna.

Hangsúlyozta, további két nehéz meccs vár az együttesre, mert ma este is látható volt, hogy a norvég és a portugál csapat is nagyon magas színvonalat képvisel, „de mi vagyunk itthon, és ellenük is mindent megteszünk majd a siker érdekében”.

A pénteki szünnap után a házigazdák szombat este Norvégia ellen folytatják szereplésüket, vasárnap pedig Portugáliával játszanak. A nyári, párizsi olimpiára a csoport első két helyezettje jut ki.

Kézilabda olimpiai selejtezőtorna. Eredmény, 3. csoport, 1. forduló:

Magyarország–Tunézia 33–24 (17–10)

Tatabánya, 4975 néző, vezették: Pavicevic, Raznatovic (montenegróiak)

lövések/gólok: 48/33, illetve 45/24

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 1/1

kiállítások: 10, illetve 12 perc

Magyarország: Mikler – Bóka 4, Szita 1, Lékai 6, Bánhidi 3, Ancsin 3, Imre 4, cserék: Sipos 1, Rosta 3, Ligetvári, Bodó 4, Ilic 2, Fazekas, Krakovszki Zs., Bartucz, Hanusz 2

Korábban:

Norvégia–Portugália 32–29 (18–13)

A szombati program:

Portugália–Tunézia 17:00 óra

Norvégia–Magyarország 19:30 óra