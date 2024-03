Olyat tett a sztárcsapat, amire eddig még sosem volt példa

A rijádi együttes – a jelenleg sérült Neymar csapata – kedden 2-0-ra legyőzte az al-Ittihadot az ázsiai Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, és az összes versenysorozatot beleszámítva immár egyhuzamban 28 mérkőzést nyert meg. Ez még egyetlen labdarúgócsapatnak sem sikerült.

🔝The longest winning streak in football history is now in #AlHilal’s name … Asia’s Leader records continue 💙 pic.twitter.com/WSic05SM4W

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 12, 2024